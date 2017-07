Boca-Nacional: hora y TV del partido amistoso

Boca, último campeón del fútbol argentino, enfrentará este sábado a Nacional de Montevideo en un amistoso que marcará el primer paso del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto en el segundo semestre de la temporada 2017.



El cotejo se desarrollará desde las 20 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, localidad paraguaya en la que el plantel xeneize está cumpliendo labores de pretemporada.



La actividad de Boca, que se hospedó en el CIDE Resort, cerrará con la realización del amistoso.

Barros Schelotto diseñará una formación con mayoría de suplentes, con algunos jugadores que hasta hace poco asomaban como titulares. La novedad consistirá en el estreno del extremo Cristian Espinoza, uno de los refuerzos arribados al plantel, a préstamo del Villarreal, por 18 meses.



Las otras dos incorporaciones, el zaguero Paolo Goltz, que viene del América de México y el colombiano Edwin Cardona, procedente de Monterrey, no serán de la partida por distintos motivos.



El defensor, que llegó en forma definitiva a cambio de 2.500.000 dólares, se está recuperando de una contractura en su gemelo izquierdo por la cual no se entrena con normalidad desde hace cinco días.

Mientras que el enganche de la Selección Colombia, que también está cedido por 18 meses, será resguardado para jugar el miércoles próximo ante el Villarreal en la Bombonera, en otro encuentro amistoso.



Del equipo campeón del torneo local que enfrentó en el último partido a Unión al que venció por 2-1 solamente estará Pablo Pérez y también hay que destacar que Guillermo Sara volverá al arco, después de una luxación del hombro derecho en diciembre pasado.



Es de recordar que ya no están en el plantel por haber finalizado sus respectivos prestamos los jugadores Fernando Tobio, Jonathan Silva y Ricardo Centurión (firmó contrato con Genoa de Italia, tras haberse comunicado que no se compraba su pase por un nuevo episodio de indisciplina).



En Nacional de Montevideo, que se prepara para la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Botafogo, no estarán presentes por lesiones los titulares Diego Polenta, Jorge Fucile y Diego Arismendi, entre otros.



Probables formaciones

Boca Juniors: Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Julián Chicco y Fernando Zuqui; Cristian Espinoza, Walter Bou y Oscar Benítez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Nacional de Montevideo: Esteban Conde; Erik Cabaco, Rafael García, Agustín Rogel y Alfonso Espino; Felipe Carballo, Sebastian Rodríguez y Alvaro González; Tabaré Viudez; Rodrigo Aguirre y Sebastián Fernández. DT: Martín Lasarte.



Hora de comienzo: 20.

Estadio: Antonio Aranda (Ciudad del Este)

Televisación: Canal 13