¡Boca no se rinde! Hizo una oferta de locos por Centurión, que no firmó con el Genoa

5 millones de dólares

La dirigencia de Boca realizó en las últimas horas una última oferta a San Pablo para poder recuperar al mediocampista Ricardo Centurión, quienhasta agotar las instancias de continuar en el "Xeneize".El nuevo ofrecimiento que el presidente Daniel Angelici elevó a Vinicius Penotti, director deportivo del San Pablo (dueño del 70 por ciento de la ficha de Centurión), es depor la totalidad del pase.>>> Malas y buenas para Boca Si bien el mediocampista ofensivo está en Italia y tenía todo acordado con el Genoa, eligió no firmar su contrato, porque esperaba este último intento de parte del "Xeneize".No es fácil la negociación, como ya se sabe, porque la oferta también deber ser aceptada por Racing, que mantiene el 30 por ciento del jugador, y pretende ese porcentaje de lo que era la opción de compra, que es de 6.300.000 dólares (casi 1.900.000).>>> Altas y bajas de los equipos de la Superliga Si el conjunto brasileño acepta la oferta, a la "Academia" le quedarían 1.5 millones de dólares, con lo cual no llegarían a cubrir lo que pretenden, pero se sabe del interés del entrenador Diego Cocca por el delantero Walter Bou, para suplir la salida de su hermano Gustavo.Otro nombre que está dando vueltas como parte de pago, es el de Marcelo Torres, que jugó el último Mundial con la Selección argentina Sub 20.La anterior oferta de Boca, según había trascendido, fue de 4.000.000 de dólares, rechazada por el San Pablo, que pretendían cinco millones como mínimo.Ahora, luego de un llamado telefónico del entrenador Guillermo Barros Schelotto -según remarcó el Diario Popular-, Centurión decidió esperar.