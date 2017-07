Boca se agranda: presentaron los tres nuevos refuerzos

boca3.jpg



Edwin Cardona, Paolo Goltz y Cristian Espinoza, los tres refuerzos de Boca , fueron presentados este mediodía e hicieron hincapié en levantar la vara "alta" tras haber salido campeón del torneo pasado.El colombiano afirmó que "es una presión importante llegar a una institución que viene de ser campeona", mientras que el ex delantero del Villarreal hizo referencia a "subir la vara después de lo ocurrido el semestre pasado".En una conferencia de prensa realizada en el predio donde Boca hace la pretemporada en Ciudad del Este, Goltz destacó el hecho "de estar en el club donde quería estar hace tiempo".Erwin Cardona no se achicó y pidió la camiseta histórica que llevara Juan Román Riquelme durante tantos años, además de reconocer que "no dudó" cuando salió la oportunidad de vestir la camiseta de Boca."Cuando empezó el rumor, me sentí feliz que sonara mi nombre en este gran club. Cuando mi representante me informó que era verdad, le indiqué que avanzara y al hacerse oficial, me sentí orgulloso", reveló.