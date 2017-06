Boca se movió rápido en el mercado y ya cerró su primera incorporación

El defensor Paolo Goltz, quien jugó la última temporada en América de México, firmó un precontrato y jugará los próximos tres años en Boca Juniors, según le confirmó hoy a Télam un dirigente de la institución de la Ribera.

De esta manera, la dirigencia que encabeza Daniel Angelici le cumplió un viejo anhelo al entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien dirigió al marcador central, de 32 años, en Lanús, donde ganó la Copa Sudamericana en 2013.

Boca pagaría por Goltz, nacido en la provincia de Entre Ríos y surgido de las divisiones juveniles de Huracán, entre tres y cuatro millones de dólares.

El zaguero iba a ser tenido en cuenta por el flamante técnico de América, Miguel Herrera, pero la dirigencia lo dejó partir para liberar un cupo de extranjero.

Además, los directivos de Boca están por cerrar la contratación del marcador central uruguayo Diego Polenta, de Nacional de Montevideo.

La llegada del zaguero, de 25 años, es inminente porque se cayó el pase de Javier Pinola, quien dejará Rosario Central para sumarse a River Plate.

Boca tenía todo arreglado con la dirigencia del club rosarino, pero el jugador, de 34 años, decidió irse a Núñez, institución de la que es hincha confeso.

Barros Schelotto, con las incorporaciones de Goltz y Polenta, solo pedirá un volante central y el elegido es Guido Pizarro, de Tigres de México.

Por Pizarro, de 27 años y que también fue dirigido y ganó la Sudamericana de 2013 con el mellizo Guillermo, Boca pagará la cláusula de rescisión de 6 millones de dólares.

Los otros temas que Barros Schelotto conversará con Angelici en la reunión del próximo lunes serán la continuidad del mediocampista ofensivo Ricardo Centurión, del lateral izquierdo Jonathan Silva y de los delanteros Cristian Pavón y Darío Benedetto.

El caso de Centurión, de 24 años, tiene varias aristas. San Pablo, club dueño de su pase, lo tasó en 6.200.000 dólares y no estaría dispuesto a prorrogar su préstamo por otros seis meses. Pero la justicia argentina no lo dejará salir del país por la causa que tiene por violencia de género. Esto último jugaría a favor de Boca.

Si no continúa el ex Racing, el club irá por el volante cordobés Franco Vázquez, ex Belgrano de Córdoba, hoy en Sevilla de España.

La situación de Silva, cuyo pase pertenece a Sporting Lisboa de Portugal, también es compleja, ya que el ex Estudiantes de La Plata, de 22 años, jugó la temporada a préstamo, pero sin opción de compra.

Boca pedirá una prórroga de la cesión, pero en caso de no prosperar estaría dispuesto a pagar los 2.500.000 dólares que vale su ficha, ya que llegó una oferta "muy importante" de Flamengo de Brasil por el colombiano Frank Fabra, quien perdió el puesto a manos de Silva.

La idea es que Pavón, de 21 años, (trascendió que ya estaría vendido) y Benedetto, de 27, sigan en el club hasta la finalización de la Copa Libertadores 2018, el gran objetivo de Guillermo tras la obtención del actual torneo de Primera División.

La dirigencia le ofrecerá un contrato "top" a Benedetto, el actual goleador del certamen local con 19 tantos, para que se quede al menos un año y medio más.

El ex Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, entre otros, ya tuvo ofertas de la Liga de Estados Unidos y de Sevilla de España, pero seguirá porque desea ganar la Libertadores del año próximo.

Otro deseo de Barros Schelotto es la llegada del volante derecho paraguayo Víctor Ayala, a quien dirigió (al igual que Goltz y Pizarro) en Lanús, y que jugó la última temporada en Al-Nassr de Arabia Saudita.

El mellizo utilizaría al jugador guaraní, de 29 años y quien tiene el pase en su poder, como lateral derecho ante la casi segura salida de Gino Peruzzi, que sería negociado por la dirigencia.

En tanto, Guillermo señaló hoy en diálogo con ESPN Radio que el DT del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, lo llamó para felicitarlo por el título que festejó Boca, al tiempo que reveló que días atrás ambos entrenadores se encontraron y hablaron sobre "fútbol, jugadores y la Selección nacional".

Todo esto tendrá un panorama mucho más claro luego de la reunión entre Barros Schelotto y Angelici, donde también se hablará sobre la llegada de Gabriel Batistuta como manager deportivo.

Al respecto, el recordado goleador santafesino dijo hoy en declaraciones a Fox Sports que "es un honor y un placer saber que el club del cual soy hincha me tenga en cuenta, pero hasta ahora ningún dirigente se comunicó conmigo".

El plantel, tras el partido del domingo ante Unión de Santa Fe, por la 30ma. y última fecha del torneo de Primera División en La Bombonera, donde festejará el título con sus hinchas, tendrá vacaciones hasta el 17 de julio.

Guillermo resolverá durante el fin de semana el lugar de la pretemporada. El técnico no estaría convencido de ir a un complejo deportivo de Saratoga, en Estados Unidos. La otra opción es el predio de la AFA en Ezeiza.