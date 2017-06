Boca vs River: se armó la rosca con las burlas en un cierre a todo trapo

¿Creés que River le puede arre...

¡Para comerse las uñas!. Sólo cuatro fechas restan para la finalización del torneo de Primera División y los hinchas de Boca y River no pueden creer lo que están viviendo.En una recta final impensada hace algunas fechas, el Xeneize y el Millonario están protagonizando un cierre de campeonato ideal, con todos los aperitivos propios de una definición no apta para cardíacos.El equipo de Guillermo Barros Schelotto lidera con 52 puntos la tabla, pero a un sólo punto se encuentra el conjunto de Marcelo Gallardo , que tras una increíble remontada logró pisarle los talones al xeneize.Con cuatro capítulos infernales por delante, los hinchas no pierden el tiempo y de dicen de todo en las redes. ¿Podrá Boca alcanzar el título que parecía tener asegurado o River se lo soplará?