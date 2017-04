Bomba y escándalo: Chiqui Tapia trata de "boludo" a Edgardo Bauza

Mientras las versiones indican que el entrenador de la selección, Edgardo Bauza, está cerca de ser desvinculado, en las últimas horas se filtró un polémico audio de Whats App de Cladio Tapia es contundente sobre el destino del DT.

"Debe ser para cubrirse y es un error. Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, lo contrató la Normalizadora. Y me va a obligar a hablar del contrato, es un boludo" se escucha decir al Chiqui.

Además marca: "capaz que después que salió de ahí reflexionó y se irá".

El audio se conoce sólo horas después del primer encuentro entre ambos, que no valió para que el máximo dirigente de AFA ratifique al técnico en el cargo.

Cabe marcar que la rescisión del contrato de Bauza le costaría a la Asociación del Fútbol Argentino 900 mil dólares.

Escuchá el polémico audio