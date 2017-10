Brasil pone lo mejor para darle una manito a Argentina

El seleccionado de fútbol de Chile, conducido por el argentino Juan Antonio Pizzi, visitará -sin el mediocampista Arturo Vidal, suspendido- al líder y ya clasificado Brasil, con la necesidad de un histórico triunfo que lo clasifique de manera directa al Mundial de Rusia 2018.



El partido válido por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará desde las 20.30 en el estadio Allianz Parque de la ciudad de San Pablo, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y la transmisión en directo de la señal alternativa de TyC Sports.



El seleccionado chileno, campeón de las últimas dos ediciones de la Copa América -en 2015 y 2016-, necesita ganar por primera vez en suelo brasileño, donde no logró siquiera un punto con anterioridad, para clasificar directamente a la cita del año que viene en Rusia.



La gesta es aún más complicada dado que Chile no podrá contar con el mediocampista Arturo Vidal, una de las figuras del equipo, ya que debe cumplir una fecha de suspensión.



Luego del triunfo del jueves sobre Ecuador por 2-1, en Santiago, el equipo dirigido por el argentino Pizzi saltó de la sexta a la tercera posición al llegar a 26 puntos, ya que tiene mayor cantidad de goles a favor que Colombia, que suma las mismas unidades.



La "Roja" también tiene dos posibilidades de acceder al Mundial de manera directa con un empate pero depende de dos escenarios: en el duelo entre Perú y Colombia tiene que haber un vencedor; Argentina tiene que perder ante Ecuador y Paraguay no le tiene que ganar a Venezuela por más de siete goles de diferencia.



El otro resultado posible es que Perú y Colombia tienen que empatar; sin importar el resultado entre Ecuador y Argentina; y Paraguay no debe derrotar a Venezuela por más de siete goles de diferencia.

Aún perdiendo, el conjunto chileno puede clasificar directamente si Argentina no le gana a Ecuador; si hay un ganador en Perú- Colombia; y Paraguay pierde o empata con Venezuela.



Si no consigue sumar en San Pablo, el seleccionado trasandino puede llegar a terminar en el quinto puesto que brinda la posibilidad de disputar el repechaje con Nueva Zelanda.



Brasil, por su parte, fue el primer clasificado de Sudamérica (lo consiguió en la fecha 14), lidera el certamen con 38 puntos y suma un invicto de 16 partidos con 11 victorias y cinco empates.



Una de estas cinco pardas fue el pasado jueves en la altura de La Paz ante Bolivia, combinado ante el que empató sin goles.



El equipo dirigido por Tite atraviesa un gran momento futbolístico y en cada oportunidad los protagonistas manifiestan el deseo de que el Mundial empiece lo más pronto posible.



Para seguir aceitando el funcionamiento del equipo, el entrenador pondrá lo mejor que tiene a disposición. Ello demuestra, en principio, la intención de terminar la eliminatoria con la mejor imagen a pesar de la intención de una buena cantidad de hinchas de la "verdeamarela" que pretenden perjudicar al clásico rival, Argentina.



Los únicos cambios serán el debut del arquero Ederson, futbolista de Manchester City inglés, en reemplazo del habitual titular Alisson; y el ingreso en la defensa de Marquinhos por Thiago Silva, quien sufrió una lesión muscular ante Bolivia.



El panorama para Pizzi es más complicado ya que la mencionada ausencia de Vidal, segundo goleador del equipo con seis tantos en 15 partidos, debilita un mediocampo que también tiene a Charles Aránguiz casi descartado por lesión y tampoco cuenta a Marcelo Díaz, por decisión del cuerpo técnico.



Las opciones que maneja el ex técnico de San Lorenzo y Rosario Central para reemplazar a Vidal son Erick Pulgar y Felipe Gutiérrez, ambos con poca experiencia para lo que requiere el encuentro.

Por otro lado, el lateral izquierdo Jean Beausejour volverá a la titularidad tras cumplir la fecha de suspensión y reemplazará a Eugenio Mena.



Por eliminatorias, Brasil y Chile se enfrentaron en 11 oportunidades, con siete triunfos para el pentacampeón del Mundo, dos para la "Roja" (ambos de local) y dos empates (también en Santiago).



Probables formaciones

Brasil: Ederson; Dani Alves, Miranda, Marquinhos y Alex Sandro; Casemiro y Paulinho; Renato Augusto; Philippe Coutinho, Gabriel Jesús y Neymar. DT: Tite.



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jean Beausejour; Francisco Silva, Pedro Pablo Hernández, Felipe Gutiérrez o Erick Pulgar y Jorge Valdivia; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Juan Antonio Pizzi.



Hora de comienzo: 20.30

Estadio: Allianz Parque (San Pablo)

Arbitro: Roddy Zambrano (Ecuador)

TV: TyC Sports.