Brian Sarmiento se tatuó y los errores de ortografía no faltaron...

"LO MÁS VALIOSO DE LA VIDA NO ES LO QUE TENEMOS, SI NO A QUIEN TENEMOS #tamoactivo hay q ser feliz con la gente q nos Ama y siempre está presente tanto en los momentos buenos como en los malos @jonetattoo el mejor de Rosario", escribió el volante de 27 años para contar el por qué de su nuevo diseño.Inmediatamente, aquellos que lo notaron le hicieron saber el gran error. La manera correcta de escribir "si no" en ese caso es todo junto, por lo que la frase tendría que haber sido "LO MÁS VALIOSO DE LA VIDA NO ES LO QUE TENEMOS , SINO A QUIEN TENEMOS".Pese a que algunos se lo comunicaron de forma pacífica, obviamente no faltaron las agresiones y las burlas al respecto entre los más de 900 mil seguidores que tiene el jugador en Instagram.