"Buscamos un camino que nos permita abrir las puertas el miércoles"

El fútbol de Mendoza recibió un verdadero cachetazo. Desde el Gobierno provincial informaron un aumento del 82 por ciento en los costos de los operativos policiales y el malestar desde los clubes mendocinos no se hizo esperar.



Ante el incremento del valor del servicio policial para los partidos, fueron varios los que pusieron el grito en el cielo y analizan medidas drásticas si es que verdaderamente no se da marcha atrás con la insostenible medida.



Agustín Vila, presidente de Independiente Rivadavia, no pudo ocultar su malestar por la autoritaria determinación por parte del Gobierno mendocino y aportó lo suyo en declaraciones emitidas en Radio Nihuil y La Red 94.1.

"No tiene razón de ser el aumento. Sinceramente no le podemos hacer frente y no hay una solución viable. Ni siquiera nos dejan jugar sin público porque dicen que el operativo sale lo mismo para mil, diez mil o cincuenta mil personas. Así que estamos tratando de encontrar una solución", afirmó Agustín este lunes por la tarde, bastante molesto por la situación.

La Lepra tiene el próximo miércoles un partido sumamente importante en el Gargantini. Por la 28° fecha de la B Nacional, el Azul del Parque recibirá a las 21.30 a Central Córdoba, en una verdadera finalísima en la lucha por los promedios. De todos modos, ante el reciente aumento de los gastos que deberá afrontar el club del Parque, es una posibilidad que el partido se dispute a puertas cerradas.

"Estaría bueno que desde el otro lado, esta gente que saca estas leyes de un día para otro, sin pensar en cómo puede repercutir, pudiéramos charlar y ver cómo podemos llegar a un acuerdo, pero no hay canales de comunicación y diálogo. Estamos tratando de encontrar algún camino que nos permita abrir las puertas el miércoles, porque la verdad que el fútbol no deja de poner piedras en el camino", analizó el dirigente de Independiente Rivadavia.

"No hay lógica, porque si fuera aumento para los policías, diría que lo entiendo, pero desgraciadamente no repercute en el bolsillo del policía, me encantaría poder ayudarlos para que mejore su situación económica, pero sólo el 10 por ciento es para la policía y el resto es para gastos administrativos del recaudador. Es un fin meramente recaudatorio", agregó.

"Es una pena que no se les caiga una idea. Nosotros armamos un presupuesto cuando llegamos y una de las partes que teníamos establecidas eran los operativos policiales, pero desgraciadamente, de la noche a la mañana sacan esta ley, que lo único que hacen es atacar a las asociaciones civiles sin fines de lucro como son los clubes y otros tipos de espectáculos que utilizan los servicios de la policía. Hay muchos ministros del actual Gobierno de Mendoza que no les interesa el deporte. Lamentablemente es así. Veremos a ver qué sucede. Ojalá puedan recapacitar en lo que han hecho y que podamos llegar a algún punto en común", finalizó el titular de la Lepra.