Buscará el oro en Bahrein

El crecimiento de Luis Testa, uno de los mejores técnicos del país, no se detiene ni encuentra techo, para beneficio del vóleibol local y nacional. El entrenador del Club Mendoza de Regatas, tras ganar en 2015 la medalla de plata en el Mundial de menores y ser campeón sudamericano en 2016 al ganarle a Brasil, tiene otro compromiso internacional. Viaja con la selección nacional a Bahrein, donde juega el opuesto del lago Juan Barrera, a disputar el Mundial U19 de la especialidad, como integrante del grupo C.





Antes de partir, el entrenador realizó una conferencia de prensa para el periodismo organizado por Cecilia Romano "la socia de aventuras" del Pelado, en el recinto del Concejo de Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén. Lo acompañó el director de Deportes de la Comuna, Cristian Arias, y Romano.





"El sábado vamos a juntar a los chicos para entrenar, y la salida será a las 21, rumbo a Roma, Italia. Allí estaremos siete días y jugaremos amistosos con Brasil, subcampeón sudamericano, e Italia, subcampeón europeo. Nos quedamos hasta el 14, y el 15 viajamos hacia a Bahrein, para llegar el día 16 de agosto. El primer partido del Mundial será contra Rusia, el 19 de este mes", dijo el entrenador sobre el inicio mundialista.





Respecto a la fase regular del certamen ecuménico Testa sostuvo: "La zona más fácil es la del local. Las otras tres (son cuatro de cinco equipos) son complicadas. Nosotros estamos con Rusia, Corea, Turquía y Chile. De cuartos de final en adelante ya se vuelve todo complicado. Nos podría tocar Italia, Irán, República Checa, China o México, aunque estos últimos no creo que entren en los cruces. Pero cualquiera que nos toque es peligroso y no podemos especular con el puesto que logremos en primera fase, porque tenemos que cruzarnos con cualquiera de esos cuatro", expresó.





Sobre la preparación previa al Mundial, el Pelado informó: "Previo al Sudamericano 2016 jugamos con Brasil y ahora previo al Mundial también jugamos con los brasileños en Suipacha (Buenos Aires) a principios de julio, y hemos jugado dos Ligas Nacionales de mayores A2 con este grupo. En total hemos sumado 120 partidos. Esto es positivo, ya que al jugar con equipo de mayores tenés que bajar el nivel de error. Si le pasás la pelota fácil al otro equipo te viene más pesada por la categoría que tienen los jugadores, y eso ha sido positivo. Esta modalidad se viene usando desde hace ya diez años, y les ha permitido a las selecciones de base obtener los primeros puestos a nivel internacional".

Las chances reales

Respecto a las expectativas Luis aseguró que "hemos hecho un seguimiento de todos los equipos antes del Mundial, y con los porcentajes que tienen en saque, recepción, ataque o contraataque y nosotros sacamos un comparativo en la participación en la Liga Nacional, donde en dos torneos sumamos 120 partidos, los amistosos con Brasil y el torneo Sudamericano (Perú 2015), y estamos con los números muy similares a la media de todos los equipos que van a jugar este torneo, y por eso la expectativa es estar entre los cuatro primeros". Y agregó enfático: "No podemos trabajar sin pensar en que tenemos que obtener la medalla de oro, ya que en la anterior sacamos la de plata. Argentina está para cosas serias, y realmente lo vamos a lograr, gracias al plantel de gente del cuerpo técnico, que son grandísimos profesionales y hacen que se pueda trabajar muy bien y a gusto".





Sobre lo extraño que es tener un entrenador del interior dirigiendo un seleccionado nacional comentó que "en lo personal no ha sido fácil estar trabajando en Buenos Aires, pero lo que me ha mantenido ha sido siempre el respaldo de una gran grupo de trabajo. En ambos mundiales he tenido un staff fantástico", pese a que del anterior ahora repite sólo el médico.





"Trabajamos con el mismo profesor que en el Mundial anterior, que maneja el tema de neurociencias, aunque no tuvimos mucho tiempo, me dejó una planilla con ejercicios para trabajar en la motivación, la confianza en sí mismos, visualización positiva. Todo sirve para que los chicos manejen su ansiedad, y tengan equilibrio en todo momento del juego", informó respecto a su consabida contracción al trabajo y permanente innovación en busca de la excelencia.





Consultado, Testa hizo un parangón entre el equipo actual y el sexteto que fue segundo en el Mundial del Chaco 2015: "El otro equipo estaba muy equilibrado en cada partido; y este en los partidos que jugamos con Brasil, con mucho público, realmente lo hizo muy bien y va a estar a la altura de las circunstancias. Tenemos los cuatro partidos de la zona para ambientarnos, los encuentros en la previa con Italia y Brasil ahora en Roma, y ahí vamos a evaluar. Este es un grupo que tiene recambio, en el anterior sólo teníamos para algunas acciones y nada más, y ahora hay recambio como para darles continuidad a algunos jugadores en cancha. Nos cuesta un poco el factor defensa-contraataque, hemos trabajado mucho en esa gestión de pelota y hacemos hincapié en la recuperación de esa pelota y tratar de cerrar los puntos, que es lo que más nos costaba", detalló.





Sobre su trabajo personal, manifestó: "La evaluación de esta gestión es la de haber jugado ya un Mundial y tener la experiencia de saber a lo que uno se enfrenta. Ya tenemos evaluados a todos los participantes, y eso nos favorece sabiendo a quién enfrentamos. Pudimos hacer los planes de juego para jugar con cualquiera que nos toque".





Barrera, otro mendocino

Respecto a un jugador que lleva a Bahrein y que es casi un producto propio, ya que lo entrenó en Regatas, Juan Barrera, comentó: "Juan ha tenido una grandísima evolución durante estos dos años, él era central, lo pasamos a opuesto, ha sido evaluado por los cuerpos técnicos de los equipos superiores, ha jugado en la selección sub 23 y realmente tiene gran proyección para llegar al plantel mayor, y ser un buen opuesto. De esta camada tenemos más jugadores que pueden llegar a la mayor que en la camada anterior. El promedio de altura también es mayor".





En el rubro "rivales a vencer", Testa mencionó: "Los más duros pienso que serán Irán, que viene con jugadores de mayor edad, siempre ha sido así, y luego los europeos como República Checa, Italia, Polonia, Rusia. Son todos equipos que tienen mucha competencia, y eso les da más volumen de juego, para llegar a la final del torneo", confesó.





Finalmente se tomó unos minutos para agradecer: "Quiero agradecer el apoyo del intendente Marcelino Iglesias, al director y subdirector de Deportes, a mis hijas, a Cecilia, mi pareja, a Cecilia Romano, mi socia en la Fundación San Martín de Porres. Y estoy muy honrado de haber sido elegido padrino del club Deportivo y Social La Primavera, así que cuando termine el Mundial tenemos una visita y trataremos de hacer un seguimiento deportivo de los chicos de esa institución", expresó.