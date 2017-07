Candidatos en la Bodega

micho.jpg



battaglia.jpg

Omar Alberto Romeroromero.omar@diariouno.net.arCon la salida de Lucas Bernardi , los dirigentes de Godoy Cruz están analizando quién será el nuevo técnico del equipo tombino. Hay varias opciones, pero hasta ahora no hay nada confirmado por la Bodega.La prioridad de los directivos es el uruguayo Mauricio Larriera, quien está dirigiendo en Qatar y ya estuvo en carpeta con anterioridad, cuando Sebastián Méndez decidió dejar de ser el DT del Tomba El inconveniente pasa por el tema económico, pero al entrenador uruguayo le seduce la posibilidad de dirigir en el fútbol argentino y las charlas están bien encaminadas.Ahora surgió con fuerza el nombre de Martín Demichelis, el reconocido ex defensor de River Plate, que acaba de retirarse de la práctica profesional en el Málaga de España y quiere arrancar su carrera como director técnico.Hace un tiempo, José Mansur, presidente de Godoy Cruz, mantuvo una charla con Demichelis. El ex jugador de la Selección argentina desea lanzarse como técnico y es una posibilidad que manejan los dirigentes, pero todo parece indicar que el cordobés continuará en España como ayudante de campo de Michel en el Málaga.El ex jugador de Boca Juniors Sebastián Battaglia es otro de los candidatos y también se habló de Pablo Lavallén, aunque su representante, Juan Cruz Oller, lo desmintió: "Él está esperando algún ofrecimiento de un equipo del exterior y no ha existido ningún tipo de contactos con la gente de Godoy Cruz", dijo a Diario UNO.Trascendieron versiones de que Lavallén estuvo en Mendoza, pero fue el propio entrenador quien negó los rumores al afirmar que se encuentra de vacaciones junto a su familia en la Capital Federal.Desde la dirigencia también confirmaron que Lavallén no está en la lista de los posibles candidatos para hacerse cargo del equipo.La idea del presidente Mansur y del vicepresidente Alejando Chapini es finiquitar la contratación del nuevo entrenador en los próximos días y que no se extienda demasiado. La premisa es que el lunes 17, el nuevo técnico comience junto con el plantel los trabajos de pretemporada, en el predio de Coquimbito.Más noticias del Expreso--------------------