Caruso Lombardi disparó contra la Selección de Sampaoli y Messi

El Tano apuntó principalmente a la presencia de Lucas Biglia y Éver Banega, a quienes describió de una manera particular: "Volvemos siempre al doble cinco agua mineral, no hace ni bien ni mal. Nada. Siempre lo mismo. Decime cuál es el cambio que viste en Argentina".

"¡Poné un doble cinco que no haya visto! Basta de Banega y Biglia que ya los conocemos de todos lados. Poné a Román Martínez, a Pizarro, a Belluschi. Y al lado de ese, poné un cinco como Marcone, Musto...", exigió el hombre que asumió en los últimos días en Tigre.

Caruso mostró su disgusto por el rendimiento ante Brasil y también por la disposición táctica. "La verdad que no vi nada, más de lo mismo. No vi nada que me haga cambiar. Al contrario, vi muchos inventos. ¿Cómo va a jugar Mercado de stopper por izquierda? Me pareció ridículo", advirtió.