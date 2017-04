Castigo silencioso para Teo Gutiérrez

Entonces, si bien el DT uruguayo negó que su ausencia responda a cuestiones extrafutbolísticas tras el entredicho que tuvo el colombiano con Marco Ruben frente a Godoy Cruz por la ejecución de un penal, confirmó que Germán Herrera acompañará al capitán "Canalla" en la delantera.





En rueda de prensa este mediodía en Arroyo Seco, Montero comenzó la conferencia con la confirmación del equipo que se venía manejando.





"Tenemos que esperar por cómo viene evolucionando José Luis Fernández, pero por suerte están todos", explicó. Consultado sobre la ausencia de Teo Gutiérrez y el por qué de la dupla ofensiva con Herrera y Ruben, el técnico explicó que el colombiano "es un integrante más del plantel".





"Pensamos que (con esa dupla) tenemos la chance de generar más fútbol y generar un equipo más ofensivo. Está perfecto que me pregunten por Teo. Respeto mucho la opinión pública, pero no me baso en eso para armar el equipo", indicó.





"Igual no cambia mi pensamiento sobre Teo y su jerarquía, pero le quiero dar continuidad a Germán", completó. Y acerca de la nueva convocatoria del "Chaco" Herrera recordó que lo conoce "desde San Lorenzo", por lo que conoce "el potencial que tiene para dar".





Sobre la salida de Paulo Ferrari y su reemplazo por Washington Camacho -el autor del gol del triunfo ante el cervecero- comentó que habló con el lateral derecho y le explicó los motivos del cambio. "Es un referente, jugó y dio todo sin ser su puesto.





la hora de entrenar en un grupo somos todos iguales. El técnico decide y a mí me gusta cuando se enojan porque quieren jugar", aseguró. Sobre el esquema a emplear ante Tigre, antició que Federico Carrizo estará "más suelto" y con Damián Musto como único marcador central.





Entonces, serán dos los cambios en relación con el equipo que cayó en Quilmes, ya que José Luis Fernández y Washington Camacho reemplazarán a Mauricio Martínez y Paulo Ferrari, respectivamente.





Así, la formación que comenzará el partido frente al Matador irá con: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, José Leguizamón, Javier Pinola, Cristián Villagra; Camacho, Damián Musto, Fernández; Federico Carrizo; Germán Herrera y Marco Ruben.

El entrenador de Rosario Central, Paolo Montero, volvió a dejar fuera de la formación titular al colombiano Teo Gutiérrez de cara al duelo frente a Tigre, quien ya había manifestado su descontento al no ser incluido en el triunfo ante Quilmes.