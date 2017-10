Centurión sigue borrado y se acordó de Guillermo en las redes sociales

centurion.JPG

El delantero argentino Ricardo Centurión , campeón con Boca Juniors hace cuatro meses y actualmente en Genoa de Italia, continúa marginado por el entrenador del equipo, el croata Ivan Juric, y no figura entre los convocados para enfrentar por la liga italiana a Napoli, puntero con 25 unidades.El habilidoso jugador, surgido de Racing Club, de 24 años, fue sancionado por la directiva del Genoa y separado del primer equipo hace dos semanas, antes del partido que el conjunto genovés le ganó como visitante a Cagliari por 3-2, por la octava fecha del campeonato, según publicó el periódico italiano "Seccolo XIX".Centurión fue castigado por el técnico Juric debido a que efectuó una transmisión en vivo en su cuenta de la red social Instagram a la madrugada y en plena concentración del plantel genovés, cuando se mostró tomando mate con un termo con los colores de Boca.En medio de esta polémica, se acordó de su ex entrenador Guillermo Barros Schelotto, con quien tiene una excelente relación."Cuando sos buena persona", tituló el posteo el delantero en una historia de Instagram y agregó un texto con las palabras del DT de Boca.El futbolista argentino ganó el título con Boca y no regresó al club dueño de su pase, San Pablo de Brasil, sino que pasó a Genoa, donde ya había jugado en 2013, pero actuó siempre como suplente e ingresó en apenas dos partidos de la Serie 'A' del "calcio" italiano.Según adelantaron varios periódicos italianos, entre ellos La Gazzetta dello Sport, Centurión no está ni siquiera entre los convocados para enfrentar en el estadio Lugi Ferraris de Génova a Napoli, al igual que su compatriota Nicolás Spolli, ex Newell's (lesionado), aunque sí figura entre los suplentes Santiago Gentiletti (ex San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors).