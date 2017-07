Chilavert le dio un "sopapo" a un hincha de River

El exarquero José Luis Chilavert reveló que golpeó a un hincha de River en un avión que los llevaba a Paraguay, donde fue insultado por los simpatizantes argentinos que viajaban para el partido de Copa Libertadores ante Guaraní.

"Chila" relató: "Les dije a los hinchas de River que vengan de a uno y no vino nadie" y reveló que "uno solo se acercó, le di un sopapo y lo tiré contra la pared".



"Tengo la espalda suficiente para los insultos. Si son tan guapos, vengan de a uno, les dije. Me insultaron en Ezeiza, de frente nadie me dijo nada. Dicen boludeces", expresó el polémico autor de la frase "Tu no has ganado nada" en una entrevista concedida a FM Late.



En tanto, Chilavert opinó que "la mayoría de los simpatizantes de River que viajaban a Paraguay venían sin hotel y pasados de rosca".

Por último, volvió a criticar al "Millonario" por los casos de doping de Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta: "Rodolfo D ´Onofrio dice que le dieron pastillas contaminadas. ¿Dónde? ¿Quién? Si dan positivo, algo consumieron".