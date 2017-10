Colombia pretende afianzar su posición frente a Paraguay

Colombia, conducida por José Pekerman, recibirá hoy a Paraguay en busca de un triunfo que le asegure la clasificación al próximo Mundial de Rusia 2018, en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.



El partido se jugará desde las 20.30 (hora de Argentina) en el estadio Roberto Meléndez, de la ciudad colombiana de Barranquilla, con arbitraje del brasileño Ricardo Marques Ribeiro y transmisión de la señal de cable TyC Sports 3.



El representativo cafetero se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 26 unidades, a 11 del líder Brasil, por ahora único clasificado sudamericano al próximo Mundial. Colombia viene de igualar en las últimas dos presentaciones: 0-0 ante Venezuela y 1-1 frente a la verdeamarela.



En caso de que Colombia consiga una victoria y el partido entre Argentina y Perú termine en igualdad, "La Tricolor" tendrá casi asegurado su boleto rumbo a Rusia. Para recibir a los paraguayos, el DT Pekerman dispone de todos los jugadores en correctas condiciones físicas por lo que podría repetir el mismo equipo que empató frente a Brasil en condición de visitante.



Así, el defensor Frank Fabra y el mediocampista Edwin Cardona, ambos pertenecientes a Boca, del fútbol argentino, arrancarán como titulares, mientras que el volante central Wilmar Barrios, también del Xeneize, estará en el banco de los suplentes.



Por su parte, los paraguayos se ubican en el séptimo lugar con 21 puntos y en la última doble fecha de eliminatorias golearon por 3-0 a Chile, en condición de visitante y por la 15ta. jornada, y cayeron por 2-1 ante Uruguay en su última presentación.



El combinado guaraní, conducido por el técnico Francisco Arce, necesita una victoria para mantener las chances de pelear por un lugar en Rusia, aunque deberá esperar que Chile no se imponga a Ecuador y que Argentina y Perú no se saquen ventajas entre sí para soñar con la clasificación en la última fecha ante Venezuela.



Para visitar a Colombia, el DT Arce no podrá contar con el delantero Miguel Almirón, una de las figuras de los paraguayos, quien padece una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que será reemplazado por Óscar Cardozo. Además, Arce se inclinará por un sistema de 3-4-2-1 en lugar del planteo 4-4-1-1 utilizado en la caída frente al combinado charrúa".



Así, Fabián Balbuena y Bruno Valdez se sumarán a la línea de fondo junto a Gustavo Gómez, en reemplazo de Paulo Da Silva y Junior Alonso, respectivamente. Mientras que el defensor Jorge Moreira pasará al mediocampo, zona en la que además ingresarán Richard Ortiz y Miguel Samudio, en lugar de Cristian Riveros y Lucas Barrios, respectivamente, en tanto que como generadores de juego estarán los hermanos Oscar y Ángel Romero para asistir a Óscar Cardozo.



El historial entre ambos seleccionados en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas registra una total de 23 encuentros, con nueve victorias para Colombia, 10 triunfos a favor de Paraguay y cuatro empates.





Posibles formaciones



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez y Frank Fabra; Carlos Sánchez y Abel Aguilar; Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona; James Rodríguez; y Radamel Falcao García. DT: José Pekerman.



Paraguay: Antony Silva; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena; Jorge Moreira, Víctor Cáceres, Richard Ortiz, Miguel Samudio: Ángel y Óscar Romero; Óscar Cardozo. DT: Francisco Arce.



Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Brasil).

Estadio: Roberto Meléndez (Barranquilla).

TV: TyC Sports 3.

Hora: 20.30 (hora de Argentina).