Colón suma de la mano de los pibes:le ganó 1 a 0 a Arsenal

En la segunda etapa Colón terminó justificando el triunfo, ya que luego de un primer tiempo equilibrado en donde Arsenal había tenido un poco más la iniciativa, el Sabalero se plantó en campo visitante con mayor ambición, manejando con criterio el balón y además ayudó el ingreso de Facundo Silva quien debutó con la camiseta rojinegra y participó del gol convertido por Tomás Chancalay a los 22' de la etapa complementaria.





Fue muy buena la definición del juvenil de 18 años quien terminó siendo la figura del partido, ya que además del gol se mostró desequilibrante en el mano a mano y muy movedizo encarando siempre y pidiendo el balón.

Colón salió decidido a plantarse en campo rival, con un esquema que sorprendió a muchos, con un Tomás Chancalay parado para hacer la banda izquierda, dejando a Diego Morales como enlace. Es así como dejó el tradicional 4-4-2 por el 4-2-3-1, con Diego Vera como único punta. El Sabalero solo necesitó de 2' para tener la primera situación de gol en los pies de Cristian Guanca, pero su disparo dio al costado del arco.





Pero el dueño de casa no se quedó en el molde y también se adelantó en el campo, generando varias oportunidades de riesgo. No hubo un denominador absoluto, pero sin dudas el elenco de Eduardo Domínguez estuvo más cerca en los primeros 20', mucho más con un zapatazo de Matías Fritzler desde lejos que dio en el palo. También varias apariciones interesante de Chancalay que demandaron el esfuerzo del arquero Pablo Santillo.





Cerca del final, el elenco de Sarandí no quiso ser menos y, aprovechando algunas lagunas de Colón en el control de la pelota, inquieto a la valla defendida por Alexander Domínguez, que se mostró firme en sus intervenciones. Fue un típico encuentro de palo por palo, con muchas ocasiones, pero sin efectividad, factor que hizo que el primer tiempo termine 0-0.













Formaciones

Arsenal: 22-Pablo Santillo; 17-Leonardo Rolón, 2-Marcos Curado, 6-Facundo Monteseirín y 3-Claudio Corvalán; 4-Sergio Velázquez, 28-Emiliano Papa; 25-Federico Milo, 23-Lucas Wilchez y 20-Ramiro Carrera; 9-Rodrigo Contreras. DT: Humberto Grondona.





Colón: 22- Alexander Domínguez ; 4-Lucas Ceballos, 30-Germán Conti, 24-Guillermo Ortiz y 3-Clemente Rodríguez; 27-Pablo Ledesma, 5-Matías Fritzler y 10-Cristian Guanca; 7-Diego Morales; 12-Diego Vera y 26-Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.





Gol: ST 22' Tomás Chancalay (C).





Amonestados: Iván Bella

Árbitro: Ariel Penel.





Estadio: Julio Humberto Grondona.





Cambios: ST 14' Facundo Silva x Morales (C), 21' Marcelo Estigarribia x Ledesma (C), 24' Maximiliano Rolón x Milo (A), 27' Iván Bella x Papa (A), 34' Adrián Bastía x Vera (C), Mosquito x Rolón (A).