Comienza a rodar la pelota en el fútbol sanrafaelino

Esta tarde, desde las 17, en el "Gigante de Pueblo Diamante" se disputará el primer partido correspondiente al torneo "Apertura" sanrafaelino de fútbol de primera división.

Cara a cara, frente a frente estarán Huracán y Constitución integrantes de la zona B.

Vale señalar que por disposición de las autoridades policiales en cotejo se jugará solamente con público local.

Panorama azul y oro

El Globo dirigido por Sergio Busciglio, poco a poco, comienza a pensar en el Federal B por lo tanto las primeras fechas del certamen doméstico será un banco de pruebas donde se observarán jugadores.

Cabe señalar que regresaron a la institución de avenida Mitre Emiliano Dichara (arquero) y Leonardo Zolorza (mediocampista), ambos se sumarán a la base que afrontó el certamen nacional la pasada temporada.

Volvió

El panorama en el canario, que el año pasado logró el ascenso, indica que mantuvo en el cargo al Gallego Rubén García.

Los refuerzos que se sumaron al equipo de camiseta amarilla son: Gerónimo Méndez (ex arquero de Rincón del Atuel), Carlos Roldán (ex defensor del Atlético San Luis), Lucas García (ex defensor de San Martín de Salto de las Rosas), Leonardo Donoso (ex mediocampista del Atlético San Luis) y Enzo Quiroz (delantero de último paso por Godoy Cruz de Mendoza). A todos ellos se suma el regreso de Julio Osorio, un histórico del club.

Comienza una nueva temporada en el fútbol sanrafaelino, ojalá sea exitosa y sin violencia.