Cómodo arranque del campeón del mundo en la Copa América

El seleccionado argentino de Futsal inició el camino hacia la defensa del título de la Copa América con una goleada sobre Bolivia por 6 a 1, en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan, sede del torneo que se desarrollará hasta el miércoles 12.El equipo nacional, cabeza de serie del grupo A, compitió en el último turno de la primera jornada del certamen organizado por Conmebol.Los dos primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales que se disputarán el martes 11 y la final será el miércoles 12. El único día libre para todas las delegaciones será el lunes 10.La Copa América de Futsal se disputó por primera vez en 1992 y el máximo ganador es Brasil con nueve títulos de once.Argentina conquistó la última edición en Ecuador 2015 y también ganó la de 2003 en Paraguay, por lo que ahora va por su tercer título.Pero el equipo albiceleste no solamente ostenta este galardón, sino que además es el campeón mundial de la especialidad, una conquista obtenida el año pasado.El seleccionado argentino se consagró campeón del mundo por primera vez en su historia tras superar a Rusia por 5-4 en el encuentro definitorio disputado en el Coliseo del Pueblo en la ciudad de Cali, Colombia, el 1 de octubre de 2016.El equipo argentino evidenció su superioridad apenas comenzado el encuentro, porque a los tres minutos ya se había puesto en ventaja por intermedio de Constantino Vaporaki.Pero la presión de los anfitriones no cejó y fue Leandro Cuzzolino el que logró ampliar inmediatamente la ventaja para el conjunto nacional, ante un equipo boliviano que no lograba hacer pie en la media cancha.Por eso no extraño que Alamiro Vaporaki se conectara con la red para estirar la ventaja a tres tantos, aunque un repentino relajamiento defensivo de los argentinos le permitió a Diego Rojas descontar.Pero cuando la etapa inicial expiraba y ya se preparaban los animadores en el costado de la cancha para entretener al público en el entretiempo, apareció nuevamente Cuzzolino para sellar el primer tiempo con triunfo albiceleste por 4 a 1.Los dirigidos por Diego Giustozzi arrancaron el segundo período con mayor control de pelota y las llegadas empezaron a escasear, como si la premisa del entrenador fuera que sus dirigidos regularan energías pensando en el porvenir del equipo en el certamen.Claro que para no correr riesgos el conjunto nacional presionaba alto, y de tanto hacerlo obligó al error de los bolivianos, que permitieron la quinta conquista argentina y la segunda personal de Constantino Vaporaki.El broche de oro llegó a dos minutos del final con un golazo de Eduardo Villalba que cerró la jornada y abrió el camino hacia a segunda presentación argentina en el certamen, que se concretará ante Venezuela el viernes a las 20.