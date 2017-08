Comunicaciones se presentará para jugar los 5 minutos ante Riestra

El plantel de Comunicaciones decidió presentarse este jueves a jugar los cinco minutos restantes de la final por el ascenso a la Primera B Nacional ante el Deportivo Riestra a pesar de considerar que el fallo de la AFA "fue muy injusto".Así lo manifestó el capitán del equipo, Lucas Banegas, quien además señaló: "Estamos con mucha bronca por el fallo porque fue muy injusto. Entiendo que si hubiera sido un particular de ellos el que invadió no hubiera habido problemas, pero fue un jugador y eso nos da bronca e impotencia".>>> Durísima sanción para Riestra "Respetamos la decisión pero no la compartimos", indicó tras lo cual manifestó: "A mí no me gustaría ascender de esa manera. Los que fallaron fueron ellos, nosotros fuimos leales y mantuvimos la cordura durante todo el campeonato".En declaraciones a Sportia, programa que se emite por TyC Sports agregó: "Dios nos da la chance de jugar cinco minutos más y nos tenemos mucha fe para jugarlos como siempre leal honestamente y con nuestras armas. Tratar de conseguir un gol y forzar a los penales".>>> El polémico fallo de Riestra- Comunicaciones "Nosotros queríamos que se cumpla el reglamento no queríamos ascender así porque no lo hubiéramos festejado. El árbitro (Paulo Vigliano) nos dijo que lo vio al jugador de Riestra (Leandro Freire) y en el informe no puso eso. Me decepcionó más Vigliano que la AFA porque él tenia que informar lo que vio", aseveró.Al ser consultado acerca de si él o sus compañeros se lo cruzan a Freire en la cancha, Banegas reveló: "Nos indigna que un jugador haga lo que hizo, pero nosotros somos personas no vamos a ir a agredirlo".Comunicaciones jugará los cinco minutos que restaban del partido ante el Deportivo Riestra tal como dispuso el Tribunal de Disciplina de la AFA, partido que ganaba el segundo por 2 a 0, por la final del Torneo Reducido para definir el segundo ascenso a la Primera B Nacional.El encuentro se completará en las cancha de Defensores de Belgrano, pero sería sin público y se jugará un tiempo de dos minutos y otro de tres.