¿Con o sin público? Independiente Rivadavia se mide con Central Córdoba

Un Independiente Rivadavia, urgido y necesitado de sumar sus primeros tres puntos del año, recibirá este miércoles a Central Córdoba de Santiago del Estero, a partir de las 21.30, en el estadio Bautista Gargantini.Ante la incertidumbre que reina por el conflicto que generó el aumento en los costos de los operativos policiales para los espectáculos deportivos, el vicepresidente de la Lepra Alberto Rez Masud dialogó este miércoles por la mañana con Radio Nihuil y se refirió a lo que quiere saber el hincha leproso: ¿podrá asistir el público a la cancha?"Nosotros hace 48 horas que hemos depositado la plata. El ministerio deberá revisar su cuenta corriente. Hicimos todo lo posible para que la gente pueda ir a la cancha", afirmó el dirigente de Independiente Rivadavia.Así, los hinchas deberán esperar, ya que en el trascurso de la mañana de este miércoles definen la conciliación y habrá respuestas concretas.Contra otro de sus principales rivales en la disputa por la permanencia, la Lepra buscará quebrar la mala racha de cinco partidos, que lo persigue desde que comenzó el año.Si hay una fecha en la que los Azules tienen la obligación de ganar, es esta noche, cuando se enfrenten a los Ferroviarios. Un partido clave por muchos factores: por la necesidad de los puntos y también para hundir más a un rival directo.El costado positivo de esta pequeña sequía de victorias es que al menos en los dos últimos partidos – conta Ferro, de local, y el último de visitante, con Almagro– al equipo no le convirtieron goles. ¿El costado negativo? El equipo no ha marcado tantos. El vaso medio vacío o medio lleno, según como se lo quiera analizar.Encima no contará con Cristian Tarragona, quien aún no se puede recuperar de un esguince de rodilla, que lo marginó también del encuentro con Almagro.En el terreno de lo hipotético, si se da una serie de resultados y, obviamente, si los Azules ganan, será la jornada en la que el equipo salga por primera vez de la zona del descenso.Si Flandria no le gana a Ferro Carril Oeste y tampoco lo hace San Martín de Tucumán a Crucero del Norte, la Lepra saldrá por primera vez en el campeonato de la zona roja.Pero más allá de estas especulaciones, en cuanto a lo deportivo, el director técnico de Independiente alistará a los mismos once que vienen de igualar sin goles con el Tricolor en José Ingenieros.Aunque se esperaba la evolución de Tarragona, su lugar seguirá ocupado por el Flaco Emmanuel Reinoso. También el Kun Gautier seguirá en el equipo. Otro que estaba con algunas molestias, pero se recuperó, es Diego Cardozo.Entre los suplentes estarán Rodrigo Lugo, Alejandro Rébola, Mauro Maidana, Franco Dolci, Nicolás Quiroga, Hernán Encina y Mauro Cerutti.En las últimas horas del día, los Azules intentarán romper con la racha adversa de no poder ganar aún en el año.Cristian Aracena, Julián Navas, Sergio Rodríguez, Yeimar P. Andrade, Rodrigo Arciero, Gastón González, Fausto Montero, Diego Cardozo, Hernán Gautier, Emmanuel Reinoso y Facundo Curuchet. DT Martín Astudillo.Lucas Calviño, Diego López, Gabriel Fernández, Gabriel Zuvinikar, Adrián Argachá, Martín Zapata, Hernán Lamberti, Leandro Becerra, Arnaldo González, Leonardo Sequeira y Osvaldo Miranda. DT Gustavo Coleoni.Estadio Independiente Rivadavia.Árbitro Pablo Dóvalo.Hora 21.30.