¡Con Sharapova no se metan! La rubia disparó munición gruesa

La tenista rusa Maria Sharapova, suspendida en enero de 2016 por la Federación Internacional de Tenis (ITF) por dopaje, reprochó este viernes a la institución que no la advirtiera de que una sustancia que ella utilizaba había sido añadida a la lista de productos prohibidos.



"¿Por qué nadie me vino a ver para una conversación sencilla, entre un oficial y una deportista? Esto hubiera arreglado el problema de confidencialidad que se evocó a continuación", señaló Sharapova en el diario británico The Times.



La tenista de 29 años, ganadora de cinco torneos del Grand Slam, dio positivo por meldonium en enero de 2016. En un primer momento fue sancionada con dos años fuera de la competición, castigo que fue reducido a 15 meses por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que precisó que Sharapova no tenía la intención de hacer trampas. Sharapova deberá regresar a la competición en el Torneo de Stuttgart, que comienza el 24 de abril.