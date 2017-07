Confirmaron el doping positivo de un nadador argentino en el Mundial

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) confirmó este viernes que un integrante del equipo argentino dio positivo un control antidopaje y fue retirado del Mundial de Budapest, en Hungría.La noticia había trascendido hace unos días por una nota periodística en el diario italiano "Corriere Dello Sport", pero la CADDA fue notificada en las últimas horas por la Federación Internacional de Natación (FINA) de un "resultado adverso".Si bien por cuestiones administrativas la CADA evitó confirmar el nombre del involucrado, se supo que es el bonaerense Martín Naidich, que compitió en 400 y 800 metros libres (no pudo llegar a semifinales), pero no participará en los 1500 metros libres."La FINA nos copió en un correo que le envió a la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) por un resultado inicialmente adverso de un integrante de la Selección argentina. A partir de ello y en conformidad con el deportista, inmediatamente procedimos a retirar al nadador de la competencia, a devolver la credencial a la FINA y darle la contención a la persona", explicó Raúl Araya, vicepresidente de la CADA y jefe del equipo argentino en el Mundial de Budapest."Ahora estamos esperando que nos notifiquen oficialmente a la CADDA para seguir el trámite administrativo y sabremos en las próximas horas qué hay que hacer", sostuvo en declaraciones a TyC Sports.El revuelo se generó porque, según publicó el diario, la CADDA le había ocultado a la FINA los documentos sobre el análisis realizado durante el Campeonato Argentino de Santiago del Estero, que se disputó en mayo y fue clasificatorio para el Mundial, y había permitido que Naidich compitiera en Budapest aún conociendo el resultado.Sin embargo, Araya aclaró: "Si se tratara del campeonato de Santiago del Estero, como se publicó, nos parece importante aclarar que los controles de ese torneo se realizaron por pedido de la CADDA. Nosotros hace ocho años venimos llevando adelante procedimientos de análisis en todos nuestros campeonatos argentinos bajo el lineamiento de las normas WADA y de nuestro Comité Olímpico Argentino. En ese tiempo tuvimos dos positivos y actuamos inmediatamente". Y agregó: "Cuando se hace un análisis, una copia del documento le queda al deportista y el resto es del organismo de control, en este caso la ONAD. Nosotros pedimos que se realicen los controles, pero son ellos los que deciden a quiénes se evalúa, los que toman las muestras y remiten las pruebas al laboratorio del exterior porque el de Argentina no está habilitado. Si hay un resultado adverso, ellos nos deben notificar a nosotros. Hasta ahora no hemos recibido nada oficial".