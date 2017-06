Conmoción por la muerte de un futbolista tras un pelotazo en el estómago

Según los testigos, el jugador pudo levantarse por su cuenta pero inmediatamente se desvaneció alarmando a la afición. Ante la ausencia de personal médico, Alex Quintana, técnico del Sport Colombia, fue el primero en socorrerlo.





Los entrenadores pudieron reanimarlo y media hora más tarde llegó la ambulancia al lugar. Lo trasladaron al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, en donde se terminó de constatar su muerte. "No me importa si me echan del club después. Aquí comen todo la plata, hay una sinvergüencería total. Es el peor club del país. Bruno murió en mi brazo por el pelotazo que recibió en el estómago", protestó el técnico de Sport Colombia.