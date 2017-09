Copa de Oro del TC: Matías Rossi hizo la pole en Villa Mercedes

El bonaerense Matías Rossi consiguió este sábado la pole position en el circuito de La Pedrera de Villa Mercedes, en la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera.



A bordo de un Ford, el piloto de Del Viso fue el mejor tras marcar un tiempo de 1 minuto 44 segundos 823 milésimas para transitar los 4.368 metros del trazado puntano.



Detrás suyo se colocaron Agustín Canapino y el platense Gastón Mazzacane (ambos con Chevrolet), a 155 y 449 milésimas respectivamente.



El top cinco lo completaron Emanuel Moriatis (Ford) y Norberto Fontana (Chevrolet) a 467 y 624 milésimas.



Más atrás se ubicaron Juan Pablo Gianini (Ford), Esteban Gini (Chevrolet), Josito Di Palma (Torino), quien lidera la Copa de Oro, Santiago Mangoni (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Torino), ganador de la Etapa Regular.



Rossi, que consiguió su primera pole con Ford, sostuvo que "tener este auto en el inicio de la Copa de Oro es un gran mérito de todo el conjunto técnico".



No obstante, señaló que "no esperaba tener este comienzo ni de casualidad" y resaltó que "es importante estar adelante aunque no se ganó nada".



La actividad dominical comenzará con las series, que se largarán a las 9, 9.30 y 10, mientras que la final se pondrá en marcha a las 13.20 sobre 25 vueltas.