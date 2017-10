Cotón motivado y sin fecha

Raúl Adriazola

adriazola.raul@diariouno.net.ar



La cara de Reveco da esperanza y tranquilidad. El ex campeón mundial minimosca y bicampeón mosca en la AMB trasciende tranquilidad. Cumplió el penúltimo objetivo de la segunda etapa de su carrera y se tomó un merecido descanso, que de hecho le vino muy bien, y se nota. Hace tres semanas reanudó el trabajo, primero lo físico, y hace una quincena, con la parte técnica.



"Sí, estoy muy tranquilo. Descansé luego de la pelea con Nantapech (8 de setiembre pasado) y la verdad es que me vino bien. Lo necesitaba. Las peleas en Japón y la derrota en la última de esas dos me dejaron muy mal", respondió Juan Carlos sobre su aspecto relajado, previo a comenzar el entrenamiento vespertino, en el gimnasio Nicolino Locche, de la Comuna de Godoy Cruz.



"Vamos sin prisa pero firme. En la mañana hacemos físico con Pablo Stahringer y por la tarde con Ariel Cuello ya iniciamos la preparación técnica. Guanteamos con Mati (Pappa) y hacemos ejercicios de manoplas y bolsa. Luego iremos a guantear con chicos de Junín, y más cerca de la fecha de pelea vamos a trabajar con sparrings de afuera, como Luquitas Fernández, Lucas Báez y otros", explicó el mendocino.



"No nos desesperamos porque no hay fecha ni lugar definido aún. Estamos seguros de que ya no es este año, y lo más seguro es que sea en febrero, así que el plan apunta a esa fecha", cerró el Cotón.



La voz del DT

El entrenador del aspirante al título mosca FIB, Ariel Cuello, expresó: "Se complica esto de no saber fechas o escenarios para la pelea, pero esto siempre ha sido así. Nos esforzaremos para llegar de la mejor manera a la pelea, tal vez la más importante en la carrera del Cotón".



"Ya tenemos estudiado a su rival (Nietes), y es un excelente boxeador. Es bueno en todos los aspectos, pega y sale, se defiende bien y es inteligente como para cambiar en el ring según como vaya la pelea. En ese sentido nos viene bien el Yoni Barros de sparring, porque es un púgil muy parecido. Y se está tratando de traer a unos centroamericanos", cerró.



Rivero: "Aún no hay nada en concreto"

El manager porteño del mendocino Juan Carlos Reveco, consultado respecto a las fechas que se manejan para la pelea titular entre el campeón mosca de la FIB, el filipino Donnie Nietes, y el retador mandatario Reveco, comentó que "no se ha podido aún poner una fecha en concreto. Hay tratativas de que se haga en el marco de una megavelada en China. Posiblemente sería en la ciudad de Macao (nueva meca del boxeo en Asia) y la fecha podría ser en febrero, cuando se celebra el Año Nuevo chino (viernes 16)", dijo el empresario.



"Sinceramente esta fecha y lugar es algo muy en borrador y son sólo conversaciones y expresiones de deseos, nada más", explicó el empresario, titular de la promotora que maneja la carrera del mendocino Cotón.