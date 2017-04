Crespo pidió por Icardi en la Selección: "merece estar"

En medio de las especulaciones sobre el futuro de Edgardo Bauza al frente de la Selección Argentina, el ex delantero Hernán Crespo salió a cruzarlo al considerar que Mauro Icardi "merece estar" en la convocatoria.

"No me cabe ninguna duda de que Icardi merece estar en la Selección, pero no es fácil: adelante están Messi, Agüero e Higuaín", reconoció Crespo.

A su vez, deseó que "la no convocatoria" del delantero del Inter de Milan a la Selección "sea debido a una cuestión de respeto".

Y, con ironía, supuso que no convoca al capitán del Inter "porque arriesga en estos dos partidos a verlos desde el banco y no jugar ni un minuto".

"Espero que sea por éste motivo y no por cuestiones técnicas porque me preocuparía que no se de cuenta que Icardi es un jugador extraordinario", disparó quien disputó los Mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 con la camiseta celeste y blanca.