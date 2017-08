Crusaders se consagró campeón del Súper Rugby

Crusaders, de Nueva Zelanda, se consagró campeón del torneo Súper Rugby al vencer a Lions de Sudáfrica por 25-17 en la final y de esta manera sumó su octavo título en el certamen, en el que también participan franquicias de Australia, Japón y Los Jaguares.

El partido se jugó en el Emirates Airlines Park de Johannesburgo y que fue presenciado por 62.000 espectadores, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, con un parcial para los neocelandeses de 15-3.

El equipo de Nueva Zelanda fue superior durante todo el encuentro frente a su rival que sufrió la expulsión en el primer tiempo del tercera línea Kwagga Smith.

Los tries de los Crusadrers fueron conquistados por Seta Tamanivalu, Jack Goodhue y Kieran, mientras que Richie Mo'unga aportó dos penales y dos conversiones.

En los últimos ocho años ambas franquicias se enfrentaron en nueve ocasiones y ocho fueron ganadas por Crusaders de manera consecutiva; el último choque fue el año pasado con victoria de los neocelandeses por 42-25.

El último título obtenido por Crusaders fue en 2008 y sus logros anteriores fueron en 1998, 1999, 2000, 2002, 2005 y 2008.

El primer tiempo fue de vital importancia para los vencedores que lograron apoyar dos tries: el primero por Tamanivalu y el segundo por Goodhue, ambos en excelentes jugadas colectivas entre los forwards y tres cuartos.

A minutos del final de la primera parte, el arbitro Peyper expulsó al jugador sudafricano Kwagga Smith por golpear a David Havili, lo que selló la ventaja para los vencedores. .

En la segunda parte, Crusaders reguló las acciones del juego y continuó dominado las acciones para quedarse con un justo triunfo.

En la fase regular, Lions, con algunos suplentes, perdió ante Los Jaguares el pasado 11 de marzo en cancha de Vélez Sarsfield por 36-24 y sumó catorce triunfos consecutivos, mientras que Crusaders, máximo ganador en la historia del torneo con siete títulos, sufrió su único revés ante Hurricanes en Wellington, por 31-22, en la última fecha de la etapa regular.

Sintesis:

Lions: Andries Coetzee; Ruan Combrinck, Lionel Mapoe, Harold Vorster y Courtnall Skosan; Elton Jantjies y Ross Cronje; Ruan Ackermann, Kwagga Smith y Jaco Kriel (capitán); Franco Mostert y Andries Ferreira; Ruan Dreyer, Malcolm Marx y Jacques van Rooyen. Entrenador:

Cambios: Rohan Janse van Rensburg por Vorster, Lourens Erasmus por Ferreira, Faf de Klerk por Cronje, Johannes Jonker por Dreyer, Corne Fourie por Van Rooyen, Armand van der Merwe por Marx, Cyle Brink por Ackermann y Sylvian Mahuza por Combrinck.

Crusaders: David Havili, Israel Dagg, Jack Goodhue, Ryan Crotty y Seta Tamanivalu; Richie Mo'unga y Bryn Hall, Kieran Read, Matt Todd y Jordan Taufua; Sam Whitelock (capitán) y Scott Barrett; Owen Franks, Codie Taylor y Joe Moody. Entrenador: Jack Ackerman

Cambios: Mike Alaalatoa por Franks, Mitchell Drummond por Hall, Wyatt Crockett por Moody, Pete Samu por Taufua, Luke Romano por Barrett, Ben Funnell por Taylor y George Bridge por Dagg.

Tantos en el primer tiempo: 7' try Tamanivalu convertido por Mo'unga (C), 11' try Goodhue (C), 27' penal Jantjies (L) y 40' penal Mo'unga (C). Resultado parcial: Lions 3-Crusaders 15

Tantos en el segundo tiempo: 3' try Read convertido por Mo'unga (C), 13' penal Mo'unga (C), 23' try Marx convertido por Jantjies (L), 34' try Corne Fourie convertido por Jantjies (L). Resultado final: Lions 17- Crusaders 25.

Expulsado en el primer tiempo: 38' Smith (L).

Estadio: Emirates Airlines Park (Johannesburgo)

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).