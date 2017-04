Cuando se entere Wanda Nara se arma la gorda mal

Cada vez que Mauro Icardi, marido de Wanda Nara, mete un gol la conejita de Playboy April Summers le dedica un un baile hot en las redes sociales.

¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Sabe que Wanda está celosa?, el portal argentino Paparazzi habló con ella, en su primera nota para un medio argentino y dejó frases que harán enojar a Wanda.

Paparazzi se contactó con April vía WhatsApp y le sacó una breve interview en inglés haciendo la primera entrevista para un medio argentino. Se muere de ganas de conocer nuestro país, se enteró de que Wanda se hizo famosa en esta revista y –atención, Tinelli– le gustó la idea de sumarse al Bailando.

La modelo busca hacerse conocida, pero no a cualquier precio. "I love Mauro, but I´m not in love with him", aclaró de movida. Algo así como que lo ama, pero que no está enamorada de él.

–¿Por qué te gusta tanto Mauro?

–Porque es muy buen mozo, tiene una cara bellísima y un cuerpo casi perfecto. Además, él es el capitán de mi equipo, él siempre hace goles para nosotros. Yo soy muy fanática del Inter, y es mi manera de agradecerle todas las alegrías que nos da.

–¿Lo admirás como hombre también?

–Es muy hot, muy sensual, claro que es un hombre para admirar. Pero él está casado, y yo soy muy respetuosa con eso. La verdad es que en Argentina hay muchos hombres guapos, más que acá seguro.

–¿Estarías dispuesta a todo con él?

–No, él está casado. ¿Si estuviera soltero? Sí, por supuesto.

–¿Conocés a su esposa?

–No. La vi en fotos, es una chica muy bonita.

–Ella se hizo famosa en esta revista, diciendo que era virgen.

–Ja, ja, ja, ¡qué inteligente! Me imagino que con esa declaración logró sostenerse un buen tiempo en los medios.

–Dicen que se puso celosa por tus gestos de amor para Mauro...

–¿En serio? No, por favor. No es mi intención molestarla a ella ni a su marido. Me gustaría que a través de esta nota ella se enterara de que no es mi intención molestar a su familia.

–¿Qué harías si te cruzaras con Icardi?

–No pasó nunca, es un sueño que me encantaría cumplir algún día. Lo felicitaría por convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. ¡Tiene que llegar al Mundial! También le estoy pidiendo al técnico de la Selección argentina que lo convoque para jugar en Rusia 2018.

–¡Primero hay que clasificar! ¿Harías una promesa si Mauro cumple ese objetivo?

–¡Por supuesto! Ya le dije al Patón Bauza que voy a hacer un baile sensual para ellos, y lo voy a subir a mi cuenta de Instagram y a mi Facebook, donde tengo 3 millones y medio de seguidores.

–¿No tenés novio? ¿Saliste con algún famoso?

–No tengo novio, en este momento estoy soltera. Sí salí con varios famosos en mi país, el más conocido es el actor Sean Bean, seguro que lo conocen. También con algunos futbolistas, pero no puedo contar quiénes son. Los futbolistas me vuelven loca, y ahora con el tema de Mauro mucho más. Me mandan mensajes privados por Instagram, me likean fotos, quieren conocerme. ¡Y son nombres súper conocidos, eh!

–Acá tenemos la versión local de Dancing with the stars, se llama Bailando por un sueño, ¿te gustaría estar?

–Quizá, ¿por qué no? Ja, ja, ja... Me encanta bailar. Lo único que sé de Argentina es que es un lugar hermoso, lleno de gente muy bonita. ¡Me encantaría conocer a mi marido allá! Los hombres son muy apuestos.

–Hace muchos años, Wanda dio una nota en esta revista y le cambió la vida. ¿Te gustaría que te pasara lo mismo?

–Me encanta mi vida y mi trabajo aquí en Italia, pero me gustaría que esta nota me permita conocer un buen hombre que me haga descubrir el amor.

–Ese hombre puede ser Mauro...

–Ja, ja, ja, no... ¡que está casado!

Fuente: Paparazzi.com.ar