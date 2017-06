Cuenta regresiva: las chances reales que tiene Yoni Barros de ser campeón

La tan ansiada (y manoseada) pelea entre Jonathan Barros y Lee Selby se espera con gran emoción en el gimnasio de Pablo Chacón. Allí, en la calle Molinero Tejada de Las Heras, el ex campeón del mundo nos abre las puertas y, para que la charla se más amena, me llama "Juanita". Un crack.





El combate ha generado gran interés y revuelo, pero puertas adentro la previa se vive con mucha tranquilidad. "Está muy bien entrenado y cuando un deportista lo está, siempre tiene chances. Yoni pelea el 15 de julio por el título mundial de la FIB pluma en Londres con un rival que es un muy buen boxeador, pero que tiene la mitad de experiencia que Yoni", arrancá explicando Chacón.





boxeo2.jpg





"Jonathan es un boxeador peligroso que va a ir a buscar el bicampeonato mundial y está muy motivado". Mientras hablamos de él, Barros se entrena casi sin percatarse.





Embed





"Está haciendo una muy buena preparación, con muy buenos sparring, con Pablo Stahringer en la parte física, con el nutricionista Carlos Quevedo. Trabajamos como un equipo profesional y eso suma", revela quien además le regaló, allá por 1996, una medalla olímpica a los argentinos.





"Por todo lo que pasó él está trabajando también con un motivador, sabe que ahora está más que confirmada la pelea y eso lo sube. Porque obviamente se había caído anímicamente, estaba muy lastimado, costó levantarlo pero ahora está enchufado", admitió Chacón.





"Ahora estamos con el tema del peso corporal, que muchas veces es lo más difícil para el boxeador, pero estamos encima de él y tenemos fe de que el 15 de julio se va a consagrar bicampeón mundial, un título más para Argentina y para Mendoza", se confió el experimentado y carismático entrenador.





boxeo3.jpg





También pelea "Chispita"





boxeo.jpg





Javier Chacón también se prepara con intensidad para el duelo que tendrá el 22 de julio en Ghana. "Tiene una eliminatoria por el título mundial, ante un rival de poca experiencia pero mucha pegada. Vamos a ser más que visitantes, pero está entrenando muy bien y está muy respaldado", expresó Pablo.





Embed





El pasado, pisado





"Estuvimos perjudicados tanto el campeón como Yoni con lo que pasó en Las Vegas. No tiene explicación. O se equivocaron o lo trucharon. Hay una demanda de por medio que después de la pelea se avanzará o no con eso, porque se hizo mucho daño psicológico a Barros, esas 24 horas fueron muy duras. Estaba enfermo y él sabía que era algo horrible. Tuvimos 24 horas tremendas. No dormimos en toda la noche, él llorando, sufriendo. Cuando nos dieron la noticia gracias a Dios era negativo", relató sobre los hechos que sucedieron en enero de este año (leé más haciendo click).





"Después nos cambiaron la fecha, el lugar. El tema de la localía es tremendo, pero Yoni es un gran profesional y está preparado. Tiene mucha experiencia, no es la primera vez que va de visitante, porque prácticamente así vamos y eso está bueno, es un desafío mucho más importante. Lo motivamos porque sabemos que él tiene grandes chances de consagrarse bicampeón porque tiene mucha más experiencia, mucho más roce, el campeón no se ha encontrado nunca con un rival de sus características y la presión la va a tener él". ¿Se entendió?





Cronograma

El 9 viajan a Londres Pablo Chacón, Pablo Stahringer y Yoni Barros; la pelea es el 15.

El 17 viaja Javier Chacón con Armando Andrada, el otro profe, a Sudáfrica.

Pablo Chacón luego viaja a Ghana.





Finalmente, Pablo Chacón nos dejó su promesa por si Yoni vuelve campeón:





Embed