D' Onofrio se calentó por estos memes

Embed El momento exacto en que se lesiona el árbitro de River - Wilsterman pic.twitter.com/apo0AonPiY — Locura Messianica (@Narigol90) 20 de septiembre de 2017

El presidente de River Plate , Rodolfo D'Onofrio, sostuvo que "no le parece serio" lo que se dijo sobre el cambio de árbitro para el partido del jueves ante Jorge Wilstermann de Bolivia por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol."No me parece serio lo que dijeron con respecto al cambio de árbitro. Hay que tratar de dar vuelta el partido", aseguró D'Onofrio en diálogo con radio La Red.Es que el árbitro designado en un principio era el chileno Roberto Tobar, pero adujo una molestia física y en su lugar dirigirá su compatriota Julio Bascuñán.Todo esto generó suspicacias y por eso D'Onofrio salió al cruce con la declaración de hoy. "No se puede vivir del pasado, mañana hay que ganar", finalizó.>>> El sorpresivo cambio de árbitro y los antecedentes de Bascuñán