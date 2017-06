Dani Alves: ¡juro que los genios me siguen a todas partes!

Dani Alves comparó a Lionel Messi con Paulo Dybala por una curiosa jugada en un entrenamiento, según reveló en una entrevista difundida por The Players Tribune.

"A veces creo que la vida es como un círculo. Mira, no pude librarme de estos argentinos. En el Barça tuve a Messi y ahora en la Juve tengo a Dybala. ¡Juro que los genios me siguen a todas partes. Un día en el entrenamiento vi algo en Dybala que antes había visto en Messi. No era sólo el talento puro, eso lo he visto muchas veces en mi vida. Fue el talento puro combinado con la voluntad de querer conquistar el mundo. En una práctica con el Barça, Messi estaba haciendo cosas con el balón en los pies que desafiaban la lógica, lo que hacía cada día. Esquivaba defensores y terminaba la jugada como un asesino. Cuando pasó por al lado mío pensé que era una broma, algo imposible... pero no me equivocaba: ¡llevaba los dos cordones desatados!", sintetizó el brasileño en la comparación entre Messi y Dybala.

El futbolista de 33 años, que jugará una nueva final de Champions cuando Juventus y Real Madrid choquen el sábado, compartió plantel con Messi, en Barcelona, y con Dybala, actualmente en el conjunto de Turín.