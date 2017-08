De los goles a la literatura: Carignano presenta su libro "Cañito vale doble"

Hace dos años César Andrés Carignano decidió dejar la práctica activa del fútbol luego de terminar su contrato con Sportivo Belgrano de San Francisco. Por una decisión familiar ya hacía un buen tiempo que se había radicado en la capital santafesina junto a su mujer (Melisa) y sus dos hijos (Mateo y Alma) y se metió de lleno en el mundo del periodismo deportivo gracias a la oportunidad que le brindó el periodista y relator Fabián Mazzi en LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral. Inmediatamente se comenzó a destacar por sus comentarios certeros y basados en sus conocimientos del juego, por lo que también empezó a escribir para la web de la radio, con muy buen suceso.





Sin embargo, Carigol sentía que debía despedirse de otra manera del fútbol y fue tentado por Atlético Pilar, de la Liga Esperancina. A este desafío lo tomó con el mismo profesionalismo y responsabilidad que lo hizo en todos los equipos de categorías más importantes donde jugó. Viajando dos o tres veces por semana para entrenar y trabajando mucho en Santa Fe desde lo físico. Como no podía ser de otra manera, al cabo de una temporada, terminó siendo campeón en el último equipo que lo vio defender su camiseta y convertir goles importantes.





Hasta que llegó el momento de volcarse exclusivamente por el periodismo deportivo, con una pasión singular por la escritura. Vale recordar que cuando jugaba en Atlético de Rafaela lanzó una autobiografía de su carrera futbolística denominada "Andando", donde hizo un repaso desde cuando comenzó a abrazar la profesión en su Freyre natal, su aparición en Colón, sus pasos por el fútbol del exterior y hasta la convocatoria de Marcelo Bielsa para participar de la Selección Argentina.





Por lo que llegó la hora de darle vida a "Cañito vale doble", que será presentado el próximo martes a las 20 en el auditorio de ATE. El mismo cuenta de tres cuentos infantiles, los cuales están ilustrados por dibujos de Ignacio Bogino, defensor de Temperley con el cual forjó una gran amistad y que también cumplió la misma función en su primer libro "Andando".





Carignano contó cómo surgió la idea de "Cañito vale doble" y manifestó: "Nace porque encontré poca oferta, casi nula, en cuanto a libros de cuentos que estén vinculados para chicos. Con mi hijo Mateo estamos en búsqueda de una aventura literaria diferente y hace un tiempo ante esta escasez se me ocurrió intentarlo, con el ánimo que me dio mi señora Melisa. Lo compartí con Nacho Bogino, a quien le encantó la idea de entrada para que me haga los dibujos. Comencé a escribir, son tres cuentos y apuntando a tratar a través del fútbol brindar una herramienta, una posibilidad o un gancho para que los chicos se acerquen a la literatura. Después queda en manos absolutamente de ellos, la creatividad de un chico no tiene límites, el tema es tratar de seducirlos, y el fútbol es una seducción constante para ellos, y si uno lo mezcla con literaturas e historias que tienen como protagonistas a chicos, me parece que termina resultando un gancho interesante. Ojalá pueda despertar o transmitir lo que significó para mí, o la pasión y el amor que le he puesto".





En cuanto al nombre del libro, destacó: "Es para pibes y para no tan pibes, porque terminé encontrando en las pocas personas adultas que se los hice leer que la descripción de lugares, pueblos, barrios, de épocas eran representativas, ya que hay uno que está ambientado hacia fines de los 70' cuando Argentina ganó su primer mundial. Se generan descripciones que a cualquier adulto lo puede hacer viajar a algún momento de su infancia, y también este vínculo entre padres e hijos, desde el "Cañito vale doble", que probablemente así como mi hijo, pocos de chicos de 9, 10 u 11 años sepan lo que significa, genera una posibilidad de charlar de fútbol y literatura con un hijo, y a partir de ahí surgen situaciones y algunos detalles que van apareciendo dentro de los cuentos me parece que terminan predisponiendo una lectura familiar".





Sobre el contexto y los protagonistas del cuento, manifestó: "El denominador común son los valores, la amistad, la solidaridad, el concepto de equipo, antes que el individualismo, que el ganador no solo es el que logra un campeonato, sino que también muchas veces se ganan cosas sin la posibilidad de obtener un premio o un título. Uno está ambientado en los finales de los 70', otro en un pueblo y otro en la época en que desembarcaron los ferrocarriles en el país. Siempre me gustó la lectura histórica, y traté de sin ser denso o equivocar el foco, agregarle ingredientes para generar una especie de debate. Tratar de generar un disparador para poner en contraste a diferentes épocas, y que no lo aísle al chico sino que lo conecte con un papá, un abuelo o un tío. Por eso decidimos con Nacho (Bogino) que cada cuento tenga solo tres dibujos, que tienen un gran nivel artístico, pero no llenarlo de dibujos para que cada chico en su imaginación, dispare, imagine o idee los personajes a su manera, porque despertarles la creatividad es incentivarlos a desarrollar algo que es muy bonito y que probablemente sea un lujo que solo se puede dar la literatura".





