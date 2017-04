¡De película! Lo tocaron en la última curva y no pudo ganar la carrera

A Lucas Molina le faltó esa pequeña dosis de suerte necesaria para ganar. Es que en la primera fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, disputada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, el piloto de Luján de Cuyo finalizó en la cuarta posición en la divisional 600 Súper Sport B, tras un toque en la última curva.

El mendocino, a bordo de su Yamaha R6 atendida por el equipo de Ale Cento, dominó prácticamente toda la competencia, como lo había hecho en los entrenamientos del viernes y la clasificación del sábado. Pero al ingresar a la última curva del circuito, con la bandera a cuadros a la vista, un piloto golpeó a Molina, lo hizo despistar y perder valiosas posiciones. Así arribó en la cuarta colocación la competencia que ganó el chaqueño Mauro Mongelos Passarir.

"Terminó la carrera y me queda uno de los sabores más amargos de mi carrera deportiva. Lideré el 99 por ciento de la carrera, ubicado en la cuarta colocación de la general. Entrando a la última curva antes de la bandera a cuadros, un piloto me pega por la línea interna provocando mi despiste. Logré entrar de nuevo a pista, quedando relegados a la cuarta posición", contó Molina.

Y agregó: "La verdad que no puedo creer el resultado con lo bien que trabajamos todo el fin de semana, pero carreras son carreras y trabajaremos muy duro para que esto no vuelva a pasar. Agradezco enormemente a mis sponsors, equipo y familia que me apoyan en todo momento".

La próxima competencia, segunda del calendario, será el 23 de abril en el trazado de Río Cuarto.