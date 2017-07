Jonathan Barros está ansioso pero confiado, esperando la pelea del sábado ante Lee Selby por el título mundial pluma de la FIB. El mendocino aseguró en la previa que ya está "listo para la balanza" luego de una exhaustiva preparación con el nutricionista y su preparador físico.

"Ya estamos en categoría. El nutricionista me supo ordenar muchísimo y el preparador físico me ayuda para que se me haga más fácil", declaró en TyC Sports.

La charla se dio debajo de un ring que se preparó en la vía pública y en el que los boxeadores realizaron un guanteo de exhibición para promocionar el combate en Londres. "Todavía no me crucé con Selby. Ni palabras ni miradas. Solo lo vi de lejos", dijo sobre su rival.

"De Selby no me asusta nada. Solo quiero su cinturón", tiró un picante Barros que ya está listo para subirse al cuadrilátero.

El guanteo de Lee Selby ante el público