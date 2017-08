Del Potro vuelve a jugar en US Open

El tandilense Juan Martín Del Potro , campeón del US Open en 2009, enfrentará este jueves al español Adrián Menéndez Maceiras por la segunda ronda del Grand Slam neoyorquino, en una jornada en la que también jugarán otros dos argentinos, Leonardo Mayer y Guido Pella.Mientras, el otro compatriota que sigue adelante sobre un total de siete que ingresaron al cuadro principal, Diego Schwartzman, lo hará este viernes por la tercera ronda.Del Potro, y ubicado en el puesto 28 del ranking mundial de la ATP, se presentó en el US Open con una victoria sobre el suizo Henri Laaksonen (94) y este viernes, a partir de las 14, enfrentará por primera vez en su carrera al español Menéndez Maceiras (148).En el caso de superar al tenista nacido en Marbella, la "Torre de Tandil" jugará en la tercera ronda con el español Roberto Bautista Agut (13) o el alemán Dustin Brown (116)."Delpo", cabeza de serie número 24 en el US Open, no obtuvo este año buenos resultados, y se espera que su mejoría llegue en Nueva York, donde está acompañado por Sebastián Prieto como entrenador.Del Potro protagonizó un 2016 extraordinario con la obtención de la Copa Davis tras la épica victoria sobre Croacia (3-2) en Zagreb del 27 de noviembre pasado, además conquistó su segunda medalla olímpica en los Juego de Río, donde se colgó la de plata (había sido bronce en Londres 2012) y ganó también el ATP de Estocolmo, su título 19 en el circuito, todos esos logros luego de haberse repuesto de tres operaciones en la muñeca izquierda y otra en la derecha, algo formidable.Por su parte, otros dos campeones de la Copa Davis, el "Yacaré" Mayer y Pella, también intentarán instalarse en la tercera ronda.El correntino Mayer (59), vencedor en la ronda inicial del francés Richard Gasquet (30), jugará desde las 17.30 con el japonés Yuichi Sugita (44), un rival al que únicamente enfrentó en la clasificación para el ATP de Halle 2011 y lo venció en tres sets, sobre césped.En el caso da avanzar a la tercera ronda, el "Yacaré" jugará ante el español Rafael Nadal (1), uno de los grandes candidatos al título, o el japonés Taro Daniel (121).El bahiense Pella (72), en tanto, le ganó en la ronda inicial al belga Steve Darcis (66) con llamativa facilidad y jugará desde las 15.30 con otro belga, David Goffin (14), un rival con el que perdió el año pasado en el Masters 1000 de Indian Wells.En el caso de ganar, el "zurdo" bahiense se medirá en la siguiente ronda con el francés Gael Monfils (22) o el estadounidense Donald Young (57).El "Peque" Schwartzman (33), por último, concretó su mejor actuación en el US Open con dos victorias en serie sobre su compatriota Carlos Berlocq (95) y el serbio Janko Tipsarevic (67), y mañana asumirá un compromiso difícil ante el croata Marin Cilic (7), campeón del torneo en 2014.