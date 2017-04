Di Zeo habló de cómo se financian las barras y la relación con políticos

El líder de la barra de Boca, Rafael Di Zeo, opinó acerca del "trasfondo político" que ve al reactivarse una causa judicial en su contra, pero también dio detalles de los vínculos de las barras con políticos, empresarios y sindicatos.



Según indicó en una entrevista con el Diario La Nación, Di Zeo sospecha que la causa se reactivó por una interna dentro de la coalición oficialista Cambiemos contra Daniel Angelici, el presidente de Boca, a quien él apoya abiertamente.



"Como no le pueden pegar al hombre (Angelici) por la situación que tiene, me pegan a mí", reveló quien cogobierna la tribuna de Boca con Mauro Martín luego que en julio de 2013 hubo un violento choque entre las diferentes facciones de La 12 cuando Di Zeo se aprestaba a retomar el liderazgo de la hinchada y murieron dos personas antes de un partido amistoso con San Lorenzo, en el Bajo Flores.



El 10 de marzo pasado, la Justicia involucró directamente a Di Zeo con ese episodio, pero él jura que no tiene nada que ver aunque la Cámara del Crimen confirmó su procesamiento como presunto "instigador" del delito de "homicidio agravado".



Al ser consultado acerca de la reactivación de la causa dijo: "La Justicia, la Cámara, habla de la violencia del fútbol y como si Di Zeo supiera todo lo que iba a pasar. Yo no estuve en ese lugar, estaba en mi casa".



"El del casco (que se ve en un video) no era yo. De hecho se hicieron las pericias y dan que en un 85% no lo soy y que en la parte de la nariz hay un parecido.



La segunda pericia, que la pide el juez (Rodolfo Gustavo) Pierreti y me la hace la Metropolitana, dice que en un 100 por ciento que no soy, pero no la toman. No sé para qué mandan a hacer las pericias. Por llamarme Di Zeo y ser conocido creen que estoy involucrado en todo", señaló.



Asimismo contó: "Realmente no soy el de la moto y me presenté espontáneamente. No tengo nada que ocultar. Dicen que un teléfono se activó (en la zona del tiroteo) y no es el mío. A mi teléfono lo tuvieron pinchado durante años".



"Hay una parte política. De golpe uno de los fallos habla sobre vínculos con el kirchnerismo. Sí los tenía, pero por Boca. Con (Alejandro) Granados. Fue ministro de Seguridad y tenía ese vínculo porque te manda gente para saber cómo te vas a manejar y evitar tener quilombos en las canchas. Eso lo hacen todos: kirchneristas, macristas y radicales", aseveró.



"Me parece que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está jugando mucho ese partido y quiere el estandarte de Di Zeo, pero no se dio cuenta de que durante los cuatro años que estuve detenido hubo más muertes en el fútbol que cuando estaba en la calle", expresó.



Además comentó acerca de la financiación de las barras: "De los 45 millones de habitantes del país, 20 millones son de Boca. De esos, imaginate un millón que sean empresarios y tengan dinero. Con que diez de esos empresarios nos ayuden, podemos viajar por el mundo".



"Yo trabajaba para la política, para algunos dirigentes y no eran todos kirchneristas como piensan. Eran muchos radicales y muchos otros que hoy están en el PRO", relató y ante la pregunta de cuál era el negocio de manejar la barra, dijo: "Siempre fue lo mismo. Hay mucho que tiene que ver con peñas, cosas turísticas, las camisetas, rifas".



También manifestó: "Este país se maneja por el fútbol. Siempre te quieren ayudar. Pasa lo mismo con los de River. Si en este país no hay fútbol se arma la guerra civil. Hubo 80 días sin fútbol y sólo se hablaba de ese quilombo.