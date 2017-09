Raúl Adriazola / Desde General Alvear

Juan Carlos Reveco pudo –después de dos años y pico– dar a sus 34 años nuevamente la categoría mosca y encender la ilusión propia y de su gente, nosotros. El malargüino estaba en camino para enfrentar la eliminatoria contra el tailandés Komgrich Nantapech, estación obligada para acceder a la chance de pelear con el campeón mosca de la FIB, el filipino Donnie Nietes.

"Ya sabía que iba a ser una pelea dura y que él (Komgrich Nantapech) era un rival duro para tirarlo, pero gracias a Dios ganamos y dimos un paso para buscar el título del mundo", comenzó diciendo Juan Carlos Reveco luego de su exigente confrontación con el tailandés en la eliminatoria.

Consultado sobre los aspectos tácticos y estratégicos del pleito, explicó: "Habíamos planeado no ir al toma y daca, pero me traiciona el temperamento, y me prendí peligrosamente, ya que el él es un boxeador sumamente fuerte. Por ahí conectó algunos golpes y me hizo ver estrellitas", dijo sonriente, pero sin dejar de tener aún la marca de la preocupación en la mirada y huellas de los golpes mencionados.

Finalmente el Cotón habló sobre el aspecto físico, que fue clave en la pulseada con el asiático. "En el final me sentí un poco agotado, no agitado pero sí agotado, por el tiempo que hacía que no tenía que exigirme tanto para dar la categoría", dijo, y agregó: "Ahora Nietes deberá estar preocupado, porqué como lo tailandeses esperaban ver a un boxeador que iba a ir más al frente y no a boxear. Pero en forma contraria, todo el trabajo que estamos haciendo con (Ariel) Cuello y el equipo es tratar de mover la cabeza y boxear un poco más".

Cerrando, disparó Reveco: "Ahora sí ya podemos pensar en la corona mundial, la cuarta".