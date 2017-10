Dos chilenos iban a pie a Rusia cuando se enteraron de la eliminación

Meses antes de conocer el resultado final de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2018, Vicente Urrutia y Alfonso Herrera, dos hinchas chilenos, se propusieron llegar a Rusia a pie con la camiseta de La Roja.

La travesía de más de 14 mil kilómetros incluiría un recorrido a pie por Sudamérica, un barco para atravesar el Atlántico y una nueva ruta por Europa hasta llegar a Rusia, en donde "acompañarían a Chile" durante la competencia.

Ambos fanáticos del fútbol, son hinchas de Colo-Colo y la Universidad de Chile respectivamente, pero comparten la pasión por su selección nacional, a la cual veían incluso como una de las favoritas para quedarse con la próxima Copa del Mundo.

Tras partir a cuatro fechas del desenlace clasificatorio y sin sospechar que su Selección no clasificaría, Vicente y Alfonso iniciaron su aventura rumbo a Bolivia, en donde se enteraron de los resultados finales pero aun así no desistieron de su proyecto: "No vamos a regresar a Chile, vamos a continuar con lo que nos habíamos propuesto", dijeron.

Fuente Marketing Registrado