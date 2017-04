Ecuador, tercero en la tabla, visita a un necesitado Paraguay

El seleccionado de fútbol de Ecuador, situado en la tercera posición, visitará este jueves a Paraguay, por ahora en el séptimo lugar y fuera de la clasificación, en uno de los cinco partidos que se jugarán por la 13ra fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.El partido se jugará desde las 20 en el estadio Defensores del Chaco, de la ciudad de Asunción, con el arbitraje del venezolano José Pedro Argote.El equipo ecuatoriano está ubicado tercero en la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con 20 puntos, a siete del puntero Brasil. En la fecha anterior, el seleccionado venció 3-0 a Venezuela en Quito.El conjunto dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, nacionalizado boliviano, en las últimas horas declaró que "no queremos empates, queremos ganar los dos partidos de esta doble fecha" ya que después de esta fecha, la Tri recibirá a Colombia, en el estadio Olímpico Atahualpa, el 28 de marzo.El entrenador apuesta por un equipo renovado en el que destacan los defensores Arturo Mina (de River) o Gabriel Achilier, así como los mediocampistas Christian Noboa y Antonio Valencia, y con el argentino, nacionalizado, Esteban Dreer (ex Arsenal) en el arco.Paraguay, desde su séptima posición, no puede permitirse más errores si quiere seguir teniendo alguna oportunidad para acceder a uno de los cuatro puestos que clasificarán directamente al Mundial.Su técnico, Francisco Chiqui ha dispuesto una ofensiva integrada por Cecilio Domínguez y Federico Santander (ex Racing y Tigre) , y con el recurso en el banco de suplentes de Santiago Salcedo (que pasó por Newell's, River, Lanús, Banfield y Argentinos).En la albirroja serán bajas por lesión el atacante Nelson Haedo Valdez y del zaguero Miguel Samudio.El mediocampista Oscar Romero, que pasó por Racing Club y actualmente juega en el Deportivio Alavés de España, señaló que "en las eliminatorias son todos partidos decisivos y por la situación en la que estamos nos jugamos muchas cosas; esto se encara con responsabilidad, sabemos que va ser un partido complicado ante un rival que está bien".: Antony Silva; Jorge Moreira, Paulo Da Silva, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Cristian Riveros, Richard Ortiz, Óscar Romero, Cecilio Domínguez, Néstor Ortigoza; y Federico Santander. DT: Francisco Arce.Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Luis Caicedo, Walter Ayoví; Christian Noboa, Jefferson Orejuela, Antonio Valencia, Miller Bolaños; Enner Valencia y Felipe Caicedo. DT: Gustavo Quinteros.Árbitro: José Argote (VEN).Estadio: Defensores del Chaco, en Asunción.Hora de inicio: a las 20.00.