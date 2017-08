El agradecimiento para el hincha de Godoy Cruz que alentó allá y acá

godoy.jpg



tomba.jpg

Embed



tomba1.jpg

Embed A torcida do Godoy Cruz pensando que tá em "casa" aqui em Porto Alegre pic.twitter.com/rYpKKqeDVu — vitor arruda pereira (@vitor_apereira) 9 de agosto de 2017

El mediocampista de Godoy Cruz Gastón Giménez sostuvo "nos vamos de la Copa Libertadores con la frente bien alta", al quedar eliminados tras la derrota frente a Gremio (2-1), en Porto Alegre."Agradecemos a todos los hinchas del Tomba , que llegaron al estadio y los que nos alentaron desde Mendoza, y que se queden tranquilos que en la cancha dejamos todo", fue el mensaje de Giménez para la frustrada parcialidad del tricolor."Pensábamos que se podía dar vuelta el resultado de la derrota en Mendoza (1-0 ganó Gremio en la ida), pero no alcanzó todo el esfuerzo que pusimos", señaló Giménez en declaraciones a la prensa."Necesitábamos mantener el cero en nuestro arco, ésa era la premisa para lograr la hazaña", indicó el ex volante de Atlético Tucumán, quien agregó: "a partir de eso debíamos encontrar el hueco para ser efectivos"."Cuando logramos abrir el marcador no pudimos mantener el resultado por nuestros propios errores", reconoció el Tonga."El empate a ellos les permitió pasar a tener mayor dominio del balón", manifestó Giménez, quien en su análisis añadió: "no supimos llevarlo adelante. tuvimos nuestras chances, pero no las supimos convertir".Prosiguió con que "por eso quedamos afuera" estimó, porque "en la copa no se pueden perder esas chances que generamos", resaltó.