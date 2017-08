El Bayer Leverkusen oficializó la llegada de Lucas Alario

Embed Lucas Alario espera unirse al #Bayer04, proveniente de River Plate. La transferencia no está 100% finalizada, lo estará en los próximos días pic.twitter.com/DP3Uv1514w — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) 31 de agosto de 2017

El Bayer Leverkusen hizo oficial este jueves la llegada de Lucas Alario, quien viajará este viernes rumbo a Alemania para sumarse a su nuevo equipo."Lucas Alario espera unirse al #Bayer04, proveniente de River Plate. La transferencia no está 100% finalizada, lo estará en los próximos días", publicó la cuenta de Twitter del conjunto germano.El pase del delantero se realizó en 18 millones de euros libres de impuestos, tal como establece la cláusula de rescisión del delantero.De este dinero, 10.800.000 le corresponden al "Millonario", que tenía el 60 por ciento de los derechos económicos.Por su parte, a Colón de Santa Fe -dueño del 40 por ciento- le toca percibir 7.200.000 euros por la transferencia.Sin embargo, de ese dinero el "Sabalero" aceptó reembolsarle a los alemanes 3.200.000 por los impuestos y quedarse con 4.000.000 de la moneda continental.Colón tomó esa decisión para asegurarse que el pase se realice ahora ya que en junio del año próximo River tenía una opción de compra para adquirir el 40 por ciento de la ficha que le faltaba por una cifra muy desfavorable para el club: sólo 1.600.000 dólares. .El delantero había revelado que le pidió disculpas a Marcelo Gallardo por su abrupta salida de River, pero dijo que está seguro de la decisión que tomó."Le pedí disculpas a Gallardo por el quilombo que se hizo. Me movió lo deportivo y por eso me decidí. Hace seis meses, no dudé y sabía que no me quería ir a China", afirmó.Alario reconoció haber charlado con su ahora excompañero Javier Pinola, quien jugó muchos años en Alemania, y éste le informó que "por el tipo de juego que practican no me iba a costar adaptarme".El delantero, de 24 años, afirmó que tuvo mensajes de hinchas de River por redes sociales que lo insultaban y fue claro sobre su pase a Leverkusen."Lo malo fue el momento en el que llegó la oferta porque acá cerraba el libro de pases. La decisión fue mía, no me saco culpas. Yo me quería ir si estaba la plata de la cláusula", expresó.Alario afirmó que "esta chance llegó en un momento complicado" ya que "contaban conmigo" en River para el segundo semestre del año."Yo no le pedí a los alemanes hacer la oferta sobre el final del libro de pases, yo no lo elegí. Sabía que la forma de salir era por la cláusula y tuve que tomar una decisión", dijo.