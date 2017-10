El campeonato superior de ajedrez tiene un solo puntero

La segunda ronda del Campeonato Superior de ajedrez dejó como saldo un solo puntero.

Vale recordar que la competición, organizada por la escuela de ajedrez de San Rafael, cuenta con la participación de 12 jugadores de primera categoría.

A continuación los resultados que se registraron en la segunda jornada del certamen 2017.

Luego de una Apertura Irregular de 32 movidas, Omar de la Rosa venció a Santiago Chernikoff y es el único líder con puntaje perfecto.

Además Daniel Herrera, defensor del título, superó a Andrés Casado luego de una Defensa Siciliana con 72 movidas.

Por su parte Álvaro Acuña derrotó al profesor Iván Siracusa luego de una Apertura Inglesa con 39 movidas.

Mientras que Abel Guardia y Kevin Herrera acordaron tablas frente a Marcelo Zabala y Ariel Tortosa, respectivamente.

Posiciones

1° Omar de la Rosa 2 puntos

2° Daniel Herrera 1.5

3° Ariel Tortosa 1.5

4° Álvaro Acuña 1.5

5° Kevin Herrera 1.5

Próxima ronda (3°)

Kevin Herrera vs. Omar de la Rosa

Álvaro Acuña vs. Ariel Tortosa

Santiago Chernikoff vs. Daniel Herrera

Andrés Casado vs. Franco González

Marcelo Zabala vs. Franco Vásquez

Iván Siracusa vs. Abel Guardia

Cabe señalar que el campeonato se lleva a cabo bajo un sistema Suizo a cinco rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador más 30 segundos por jugada.

Las partidas se desarrollan todos los domingos desde las 17 en el salón ubicado en avenida Mitre 176.