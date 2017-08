El caso curioso de Javier Mascherano: en la Selección, antes que en River

masche1.jpg



El chico nacido en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, lugar de la famosa batalla, salió luchador y aguerrido. Como contagiado por tantos patriotas que cayeron allí, donde el sargento Cabral ayudó al general José de San Martín a incorporarse cuando estaba debajo del caballo. La letra de la Marcha de San Lorenzo ubica ese hecho en el estribillo "Cabral, soldado heroico...".Javier Mascherano fue a buscar su futuro de futbolista en las divisiones inferiores de River Plate. En 2001 lo vio Hugo Tocalli y lo llevó a la selección sub 17 que jugó el Mundial 2001, en Trinidad y Tobago. Tenía como compañeros a Carlitos Tevez y a Pablo Zabaleta, y el equipo terminó en el 4º lugar, detrás de Francia, Nigeria y Burkina Faso.En River Plate jugaba en la 5ª y también lo ponían en la reserva, como preliminar de la primera división. La gente lo comenzó a reconocer: "Andá a ver la reserva y mirá al "5", las agarra todas y tiene alma de líder", decían los socios Millonarios. El DT chileno Manuel Pellegrini lo tenía presente y varias veces practicó con el equipo superior, pero no lo convocaba los domingos.Uno de los que iba a ver los partidos de reserva era Marcelo Bielsa, que había escuchado los consejos de Tocalli.El miércoles 16 de julio se produjo el amistoso entre las selecciones mayores de Argentina y Uruguay, para inaugurar en forma oficial, el Estadio Único de La Plata.Bielsa armó el equipo local con Constanzo; Clemente Rodríguez, Daniel Díaz, Gabriel Milito y Federico Domínguez; Luis González, Javier Mascherano, D'Alessandro; César Delgado (ST: 32' Mariano González), Federico Insúa (ST: 25' Pablo Guiñazú) y Diego Milito.La crónica dice que: "Argentina y Uruguay igualaron 2-2 un amistoso entre los tradicionales rivales del Río de la Plata, en el que un hermano Milito encarnó la felicidad y el otro la tristeza. Diego Milito marcó los dos goles de Argentina, a los 4 y a los 10 minutos; mientras que los de Uruguay fueron de Javier Chevantón a los 7 y de Gabriel Milito, en contra de su propio arco, a los 37, en lo que fue el empate uruguayo.Diego es atacante de Racing Club, mientras que Gabriel, defensor central, acaba de ser vendido por Independiente en unos 4.000.000 de dólares al Real Madrid de España , donde remplazó a Fernando Hierro.El primer gol de Diego fue de cabeza, al lanzarse en palomita tras un centro de Delgado. En el segundo, capitalizó un rebote que dio el arquero uruguayo ante un tiro de Andrés D'Alessandro, otra de las 'joyas' argentinas que fue vendido por River Plate a Wolfsburgo de Alemania en 11.000.000 de dólares".Además, fue el debut en el seleccionado de Javier Mascherano, cuando todavía no había tenido la ocasión de pisar una cancha como jugador de primera división de River Plate.Las casualidades quisieron que el 7 de junio de 2014 el defensor juvenil de River Plate, Emanuel Mammana (18 años) debutara en el amistoso con Eslovenia (2-0), a los 30' ST en su lugar Mascherano, sin haber debutado en la primera de River. El partido fue en el estadio de La Plata (¡otra coincidencia!) y fue la despedida del seleccionado antes del Mundial de Brasil.River había ganado el Clausura 2003 y en el inicio del Apertura, el 3 de agosto, Pellegrini puso de titulares a Costanzo; Ricardo Rojas, Ameli, Crosa y Víctor Zapata; Coudet, Guillermo Pereyra, Luis González y Daniel Montenegro; el chileno Salas y Cavenaghi. Fue triunfo sobre Nueva Chicago por 2-1 con tantos de Pereyra y Cavenaghi. En la segunda parte a los 22' Darío Husaín suplía a Salas, a los 29' Ludueña a González y a los 45' ingresaba Mascherano por Crosa, para jugar unos minutos en su debut.En la fecha siguiente Estudiantes de La Plata venció a River Plate 3-0 y el juvenil volante debía remplazar a Rojas a los 35' del primer tiempo.La 3º fecha el Millonario sufría la derrota de local, por 2-0 contra Newell's.Para la 4ª jornada el ingeniero Pellegrini metió cambios e incluyó de titular a Mascherano, en la cancha del Rojo, en el 2-2 contra Independiente.El cinco de River Plate era el juvenil nacido en Santa Fe. De ahí en más completó 46 partidos por torneos locales y 25 por torneos internacionales para sumar 71 con la camiseta de River.Jugó su último encuentro para el equipo de Núñez el 3 de julio de 2005 en el triunfo contra Huracán de Tres Arroyos. Lo compró Corinthians de Brasil y compartió equipo y título con Carlos Tevez. Jugaron hasta que pasaron juntos (50 millones de dólares) al West Ham United en agosto del 2006 y de ahí Masche fue comprado por Liverpool en febrero de 2007 por 35 millones. Al Barcelona llegó en agosto de 2010 (25 millones de dólares).Y en la selección sumaba el 4º lugar con la selección sub 20 en el Mundial de Emiratos Árabes, 2 medallas de oro olímpicas y la disputa de tres mundiales con el equipo mayor (2º en Brasil 2014). Nadie puede negar que algún gen de luchador patriota habrá quedado sobre la tierra de su San Lorenzo natal. Y Mascherano lo tiene en su cuerpo valiente.