El "celestial Zlatan" seguirá un año más con los Diablos Rojos

El sueco Zlatan Ibrahimovic seguirá finalmente en el Manchester United y jugará un año más en el conjunto dirigido por José Mourinho, según confirmó el club de fútbol inglés.



Ibrahimovic anunció la firma del nuevo contrato en su cuenta de Twitter, donde hizo pública la imagen de una pintura en la que se lo ve vestido como Jesucristo, dándose la mano con el diablo. Y es que el "celestial Zlatan" permanecerá un año más con los Diablos Rojos.



El delantero de 35 años estaba sin contrato tras la finalización de su vínculo con el Manchester United en junio pasado y tras varias idas y vueltas y rumores sobre su futuro, el sueco firmó al final un nuevo contrato de un año con el equipo.



"Estoy de regreso para terminar lo que había comenzado", dijo el ex jugador de la selección sueca (116 partidos y 62 goles), quien supuestamente recibió una megaoferta de Los Angeles Galaxy, que habría querido convertirlo en el jugador mejor pago de la liga estadounidense.



"Mi intención y la del club siempre fue la de continuar. Por eso ahora no puedo esperar para volver a salir a Old Trafford, aunque sé que tendré que tomarme mi tiempo para estar listo. He estado trabajando duro y seguiré haciéndolo para asegurarme de que regresaré en la mejor forma posible", amplió el sueco, que marcó 28 goles en 46 partidos la pasada temporada, antes de sufrir una grave lesión ligamentaria en la rodilla derecha.



Ahora y a diferencia de la temporada anterior, Ibrahimovic, oriundo de la ciudad de Malmoe, usará el dorsal con el número 10 en vez del 9 que luciera desde que llegó a Manchester proveniente del París Saint Germain (PSG) hace un año.