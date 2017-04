El coqueteo de Cristiano a la sexy Solcito Pérez

Cristiano Ronaldo es una de las personalidades más conocidas del mundo entero y cada movimiento suyo es percatado por todo el planeta.En las últimas horas, según señala la prensa española, el jugador del Real Madrid le puso "me gusta" a algunas fotos de la sexy María Sol Pérez, la chica del clima de TyC Sports.

La Sobri de Pérez se refirió a este tema: "No, por ahora no estoy saliendo con Cristiano Ronaldo. No lo conozco ni charle. Si viene por mí, yo no me enteré. Dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi ningún like. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado un like".

Solcito arrasa hoy en día en las redes sociales. Tiene más de 850 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en las últimas horas sumó un nuevo y especial fanático.

