El Cotón Reveco inició su carrera mundialista

La carrera comenzó ahí nomás, en febrero del 2016. Cuando ya muchos hablaban del retiro de Juan Carlos Reveco, que dos meses atrás (31 de diciembre) había caído en su intento de recuperar la corona mosca AMB en Japón frente a Kazuto Ioka, el malargüino levantó la cabeza, se puso de pie, y ayer comenzó a entrenar para su pelea frente al campeón, el filipino Donnie Nietes, poseedor de la corona mosca de la Federación (FIB), el último escalón de ese viaje iniciado en 2016.



Mucho esfuerzo y trabajo hubo entremedio. Pasó la pelea contra Diego Pichardo (1/12/2016), donde capturó el título latino FIB, y luego frente al venezolano Jesús Vargas (21/04/2017) que le permitió ser campeón sudamericano supermosca y trepar en los rankings hasta tener la posibilidad de una eliminatoria. Allí le ganó en Alvear el mes pasado al tailandés Komgrich Nantapech.



Ahora el objetivo es el filipino Nietes (40-1-4, 22 KO), y para eso Reveco se metió ayer al gimnasio Nicolino Locche, de Godoy Cruz, para trabajar con su entrenador Ariel Cuello.



"Ya comenzamos a trabajar con Ariel lo que es la parte técnica. Hace 15 días que inicié lo físico y desde ahora vamos a ir a la par; físico en la mañana y técnico a la tarde", comentó el Cotón.



"El rival es muy difícil y no vamos a dejar nada librado a la suerte. Aún no se sabe dónde será ni cuándo, aunque especulamos que podrìa darse en enero próximo, y a esa fecha le apuntamos con la planificación", confesó el ex titular minimosca y bicampeón mosca AMB.