El deporte de moda llega a Mendoza a mediados de octubre

El Padbol es el deporte de moda en este momento en la Argentina. Furor en los grandes centros urbanos del país, como también en naciones como España, Portugal, Francia y Brasil, por citar sólo algunos de los países en los cuales se practica, el Padbol llegará a Mendoza el próximo 19 de octubre con una presentación que promete ser espectacular en el Arena Maipú.



Este nuevo deporte recreativo fue gestado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires en el año 2008, y con el paso del tiempo se ha transformado en uno de los deportes más novedosos y atractivos de este siglo.



padbol1.jpg



La fusión de dos pasiones tan populares como el fútbol y el padel dan por resultado este atrapante juego que se disputa con sólo cuatro jugadores dentro de una cancha de blindex.



Se juega con paredes a los costados y al fondo de la cancha, como en el pádel. La superficie es de plástico, de seis por diez metros. Puede ser indoor o outdoor. Y la pelota, de no más de 400 gramos, es número cuatro y medio.

Los mejores jugadores argentinos son Gonzalo Maidana, Tomás Labayen, Lisandro Narbaitz y Lucas Vaioli. Una verdadera Selección, un equipo de lujo.

El año pasado, en el Mundial de Uruguay, Maidana y Labayen salieron segundos detrás de los españoles Juan Ramón Escalas y Juan Hernández. Fue 6-3, 4-6 y 6-3. Entre las mujeres, el título se lo llevó Rumania. Por estos días, los argentinos se preparan intensamente para jugar la primera Copa América, que se disputará en noviembre en Brasil.



El furor no se detiene. La pasión no se sosiega y Mendoza está en la mira de esta nueva sensación que no invadirá en octubre.