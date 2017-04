El desplante del presidente de River con la Selección

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, afirmó este jueves que no le corresponde hablar del seleccionado argentino porque su club "no está en el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)", en la previa del partido ante Melgar, de Perú, por la Copa Libertadores de América.

"No me corresponde opinar del seleccionado porque River no está en el Comité Ejecutivo de AFA, algo que me parece mal. Siempre creo que tanto nosotros como Boca debieran integrarlo por el bien del fútbol nacional", se quejó el directivo.

Por otro lado, adelantó que el estadio Monumental tendrá que "refaccionarse" desde enero del año que viene porque "lleva mucho tiempo sin arreglarse".

También aclaró que "Marcelo Gallardo está decidido a permanecer en River", ante las versiones que lo vinculan con una posible salida al conjunto nacional.