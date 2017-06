El dolor del Muñeco por el doping y la explicación del médico de River

mune2.jpg

medico.jpg

Embed Tweets by CARPoficial

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró este viernes que la noticia acerca de los dóping de dos jugadores de River los "tomó por sorpresa" y los "ha conmocionado" a la vez que dijo que pretende "llevar calma al hincha" acerca de la situación."Quiero llevar calma al hincha, al simpatizante, al socio de River y al público en general de que han sido 24 horas bastante difíciles, de mucha preocupación e indignación, por todas las cosas que se han dicho con mucha liviandad, lo que genera que se ponga en duda otras cosas en lo que respecta a la integridad de los futbolistas y los que integramos esta institución", dijo.En una conferencia de prensa que brindó junto con el médico del plantel Pedro Hansing, manifestó: "Culpable no me siento porque no hice nada diferente a lo que hice todo este tiempo. Hace tres años que estoy en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y hace 25 que trabajo en el club. Conocemos perfectamente los procedimientos porque no solo involucra a un jugador, sino a uno mismo. Tengo mucha bronca y hay que afrontar la situación; vamos a buscar la respuesta"."Hemos enviado toda la suplementación disponible para que sea analizada para encontrar una fuente de contaminación. No hemos tenido ninguna intención de tener ventaja deportiva", aclaró."La suplementación no es específica para un torneo u otro. Complementa las falencias que pueda tener el conjunto del equipo en virtud del alto rendimiento, para evitar la fatiga y asumir en el mejor estado posible. La suplementación es la misma en el torneo local. A nosotros nos toma con mucha incertidumbre. Tuvimos controles en ambas competencias y de buenas a primeras aparecieron dos casos, hay que salvar el honor de los implicados", manifestó Hansing."No hay una indicación específica para Copa o torneo, salvo que se viaje a la altura para mitigar una situación puntual", aseveró Hansing.